كتب- محمد خيري:

وجه محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول للنادي الأهلي، رسالة قوية لجماهير الأحمر، عقب الخروج من بطولة كأس العالم للأندية من دور المجموعات.

وودع الأهلي بطولة كأس العالم للأندية بعد التعادل مع بورتو البرتغالي بنتيجة 4/4 وتزيل المجموعة بنقطتين، بعد التعادل مع إنتر ميامي في المباراة الأولى والخسارة من بالميراس في الثانية.

وكتب "الشناوي" عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "إحنا كان نفسنا نفرحكم النهاردة ونكسب، بنعتذر لكم، ومن قلوبنا بنقولكم، حقكم علينا".

وأوضح "جمهور الأهلي اللي دايمًا في ضهرنا، في كل لحظة، في كل مباراة، العلاقة بينّنا عمرها ما كانت مجرد كورة، دي روح واحدة، قلب واحد، هدف واحد".

وأكمل: "الوعد اللي بنقطعه قدامكم، دي مش النهاية، دي بداية عهد جديد، وبإذن الله اللي جاي هيكون أحسن".

واختتم تصريحاته: "سنقاتل عشان نفرحكم، عشان يفضل نسر الأهلي عالي عشانكم".