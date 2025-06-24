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"لم نتمكن من إيقافهم".. تعليق مثير من لاعب بورتو بعد التعادل مع الأهلي

11:16 ص الثلاثاء 24 يونيو 2025
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    الأهلي وبورتو في كأس العالم
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    لاعبو الأهلي وبورتو بعد المباراة
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    لقطات تبرز فرص الأهلي المهدرة أمام بورتو (6) (1)
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    لقطات تبرز فرص الأهلي المهدرة أمام بورتو (7) (1)
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    لقطات لحزن لاعبي الأهلي (3) (1)
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    مدرب الأهلي يصافع جماهير الأهلي
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    الأهلي ضد بورتو
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كتب- محمد خيري:

علق إيفان ماركانو، لاعب فريق بورتو البرتغالي، على وداع فريقه لبطولة كأس العالم للأندية، بعد التعادل مع الأهلي بنتيجة 4\4، في ختام دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية.

وقال ماركانو في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: "يبدو أننا افتقدنا كثير من الأمور على مدار الموسم، ولم نتمكن من تحقيق الأهداف الأساسية".

أكمل: "هذه هي النتيجة في النهاية، وكان علينا الفوز بالمباراة وبفارق كبير، كانت التحولات الهجومية من الخصم هي السبب، لم نتمكن من إيقافهم".

وعن تأثير درجة الحرارة قال: "نعم كنا متعبين جدًا، لكن هذا ليس عذرًا، لأنهم (الأهلي) كانوا متعبين أيضًا، لقد كانوا أفضل حالًا منا.

وأضاف: "لم تكن المشكلة اللعب بقلبي دفاع، نحن معتادون على تغيير الطريقة، وأود أن أشكر جمهور بورتو، حاولنا أن نقدم الأفضل، لكننا لم ننجح.. شكرًا لدعمكم.

وأختتم تصريحاته: "علينا أن نرتاح، وأن نفكر في ما يجب علينا تحسينه، النادي سيقوم بدوره ونحن نحاول المساعدة، لكن لم يكن ذلك كافيًا في البطولة، كان أمرًا مؤسفًا".

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