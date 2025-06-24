خطف النجم الفلسطيني بصفوف الأهلي وسام أبو علي الأضواء خلال مباراة فريقه أمام نظيره بورتو صباح اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات بكأس العالم للأندية.

الأهلي كان قد تعادل برباعية لمثلها مع نظيره بورتو إذ سجل وسام أبو علي ثلاثة أهداف قبل أن يتم استبداله بسبب الإصابة.

ويتساوى وسام أبو علي برصيد 3 أهداف مع 4 لاعبين وهم: أنخيل دي ماريا (بنفيكا)، مايكل أوليز (بايرن ميونخ)، جامال موسيالا (بايرن ميونخ)، كينان يلدز (يوفنتوس).

ولكن انتهت فرص وسام أبو علي في زيادة عدد أهدافه بالبطولة بعدما ودع الأهلي المنافسات متذيلاً لجدول ترتيب مجموعته بعكس اللاعبين المتساويين معه في صدارة الهدافين فتأهلت أنديتهم ومنهم من لديه مباراة أخيرة بدور المجموعات.

يذكر أن وسام أبو علي قد حصد جائزة أفضل لاعب في مباراة الأهلي وبورتو.

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