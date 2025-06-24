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"أحدهم موقفه غامض".. 7 لاعبين على قائمة الراحلين بعد نهاية مشاركة الأهلي بكأس العالم للأندية

07:36 ص الثلاثاء 24 يونيو 2025
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    كريم نيدفيد من سفر بعثة الأهلي إلى الجزائر
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    يحيى عطية الله (1)
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    حمدي فتحي من تدريبات الأهلي (2)
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    حمدي فتحي من تدريبات الأهلي
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    حمدي فتحي من تدريبات الأهلي (1)
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    عمر الساعي
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القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر عن وجود 7 لاعبين على قائمة اللاعبين بالنادي الأهلي الذين سيرحلون عن الفريق عقب نهاية مشاركتهم بكأس العالم للأندية 2025.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء إلى أن الثنائي حمدي فتحي ويحيى عطية الله سيعودان لأنديتهما إذ لا يرغب الأهلي في التفاوض على ضمهما بصورة نهائية، فيما يريد عمر الساعي الرحيل عن الأهلي على سبيل الإعارة، في ظل صعوبة مشاركته خلال الفترة المقبلة مع خوسيه ريبيرو.

ونوه المصدر إلى أن وكيل لاعب الأهلي محمد سمير سيعقد جلسة مع المدير الرياضي محمد يوسف؛ بحث مستقبل موكله، والأقرب خروجه معارًا لاي نادٍ آخر للحصول على فرصة المشاركة، فيما يرحب خالد عبد الفتاح بالرحيل عن الأهلي على سبيل الإعارة، ويمتلك عروضًا من: سموحة، المقاولون العرب ووادي دجلة.

وأتم المصدر تصريحاته بالتنويه إلى موقف كريم نيدفيد غامضًا، إذ يفكر الأهلي في رحيله بشكل نهائي، حال وصول عرض مالي جيد.

حسين الشحات أبدى رغبته في الرحيل عن الأهلي والانضمام إلى نادِ جديد، وقال في تصريحات تلقزيونية: "بعد نهاية المونديال سآخذ وقتي للتفكير في مستقبلي، وأبحت عن ناد جديد بعيد عن الضغوط، لكنني لن ألعب لأي فريق آخر في الدوري المصري سوى الأهلي".

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