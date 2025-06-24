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"لم أشاهد شيئًا هكذا".. أول تعليق من ريبيرو عقب التعادل مع بورتو

07:19 ص الثلاثاء 24 يونيو 2025
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    ريبيرو
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    خوسيه ريبيرو
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    ريبيرو خلال مؤتمر الأهلي وبالميراس (1)
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    خوسيه ريبيرو مدرب الأهلي الحالي
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    الإسباني خوسيه ريبيرو (1)
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    المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو (1)
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    ريبيرو (1)
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    خوسيه ريبيرو المدير الفني للنادي الأهلي (1)
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    خوسيه ريبيرو مدرب الأهلي يرتدي سوار بعلم فلسطين
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    الإسباني خوسيه ريبيرو
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    خوسيه ريبيرو
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    خوسيه ريبيرو مدرب الأهلي
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أبدى المدير الفني الإسباني لفريق الأهلي خوسيه ريبيرو رضاه عن الأداء الذي ظهر به لاعبوه خلال مباراة بورتو البرتغالي التي جمعتهما صباح اليوم الثلاثاء في ختام منافسات دور المجموعات بكأس العالم للأندية والتي انتهت برباعية لكل فريق.

وأشار ريبيرو في تصريحات لمنصة DAZN عقب المباراة إلى أن لاعبيه قدموا أداءً جيدًا ولكن الفريقان تعرضا للإنهاك، مضيفًا:"حصلنا على عدة فرص وحاولنا ولكن كانت هناك العديد من الفرص الضائعة".

وأتم المدرب الإسباني تصريحاته بقوله:"الأمر يبدو وكأننا نلعب في القاهرة مشجعوا الأهلي مذهلون للغاية ولم أر شيئًا هكذا من قبل فكان لديهم الكثير من الحماس ودورهم كان كبيرًا خلال المباراة".

وأنهى فريق الأهلي مسيرته بكأس العالم للأندية متذيلاً لجدول ترتيب مجموعته برصيد نقطتين بفارق الأهداف عن بورتو البرتغالي صاحب المركز الثالث، فيما يتصدر بالميراس جدول المجموعة برصيد 5 نقاط بفارق الأهداف عن نظيره إنتر ميامي الوصيف.

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