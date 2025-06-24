"لم أشاهد شيئًا هكذا".. أول تعليق من ريبيرو عقب التعادل مع بورتو

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أبدى المدير الفني الإسباني لفريق الأهلي خوسيه ريبيرو رضاه عن الأداء الذي ظهر به لاعبوه خلال مباراة بورتو البرتغالي التي جمعتهما صباح اليوم الثلاثاء في ختام منافسات دور المجموعات بكأس العالم للأندية والتي انتهت برباعية لكل فريق.

وأشار ريبيرو في تصريحات لمنصة DAZN عقب المباراة إلى أن لاعبيه قدموا أداءً جيدًا ولكن الفريقان تعرضا للإنهاك، مضيفًا:"حصلنا على عدة فرص وحاولنا ولكن كانت هناك العديد من الفرص الضائعة".

وأتم المدرب الإسباني تصريحاته بقوله:"الأمر يبدو وكأننا نلعب في القاهرة مشجعوا الأهلي مذهلون للغاية ولم أر شيئًا هكذا من قبل فكان لديهم الكثير من الحماس ودورهم كان كبيرًا خلال المباراة".

وأنهى فريق الأهلي مسيرته بكأس العالم للأندية متذيلاً لجدول ترتيب مجموعته برصيد نقطتين بفارق الأهداف عن بورتو البرتغالي صاحب المركز الثالث، فيما يتصدر بالميراس جدول المجموعة برصيد 5 نقاط بفارق الأهداف عن نظيره إنتر ميامي الوصيف.

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