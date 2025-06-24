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مصدر يكشف لمصراوي رحيل محترف الأهلي عقب وداع كأس العالم للأندية

06:36 ص الثلاثاء 24 يونيو 2025
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    يحيى عطية الله لاعب الأهلي2
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    يحيى عطية الله
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    تأهيل يحيى عطية الله (2)
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    يحيى عطية الله وكريم فؤاد
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    يحيى عطية الله
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    تأهيل يحيى عطية الله (1)
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    يحيى عطية الله
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    يحيى عطية الله
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    يحيى عطية الله
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القاهرة ـ مراسل مصراوي

قال مصدر مسؤول بالنادي الأهلي إن الظهير الأيسر المغربي بصفوفهم يحيى عطية الله لن يستمر بنسبة كبيرة مع الفريق بعد نهاية مسيرة الفريق بكأس العالم للأندية.

الأهلي كان قد تعاقد مع اللاعب المغربي الدولي على سبيل الإعارة خلال الانتقالات الصيفية بموسم 2024/25 قادمًا من نادي سوتشي الروسي بعقد حتى 15 يوليو المقبل.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء إلى الأهلي يتجه لعدم تفعيل بند شراء الموجود في عقد اللاعب.

يحيى عطية الله شارك بقميص الأهلي منذ انضمامه بـ 23 مباراة سجل خلالها هدفاً وصنع ثلاثة لزملائه خلال فيما غاب لأكثر من فترة بسبب الإصابة.

موقع "Le7tv" المغربي، سبق وأشار عبر تقرير له إلى أن النادي الأهلي لن يفعّل بند شراء يحيى عطية الله بسبب تكرار إصاباته.

ونوه التقرير المغربي إلى أن قيمة إعارة يحيى عطية الله للنادي الأهلي بلغت 250 ألف يورو فيما يحتاج الأهلي لدفع مليون ونصف المليون يورو لتفعيل بند الشراء.

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