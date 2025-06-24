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مصدر يكشف موقف ريبيرو من الاستمرار مع الأهلي بعد وداع كأس العالم للأندية

06:25 ص الثلاثاء 24 يونيو 2025
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    ريبيرو
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    ريبيرو خلال مؤتمر الأهلي وبالميراس (1)
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    خوسيه ريبيرو المدير الفني للنادي الأهلي (1)
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    خوسيه ريبيرو مدرب الأهلي يرتدي سوار بعلم فلسطين
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    الإسباني خوسيه ريبيرو (1)
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    المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو (1)
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    خوسيه ريبيرو مدرب الأهلي
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    الإسباني خوسيه ريبيرو
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القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر موقف المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو من الاستمرار مع الأهلي بعد وداع منافسات كأس العالم للأندية.

الأهلي ودع منافسات النسخة الجارية من كأس العالم للأندية متذيلاً لجدول الترتيب برصيد نقطتين بعدما تعادل بهدفين لمثلهما مع نظيره بورتو البرتغالي صباح اليوم الثلاثاء.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء إلى أن مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب ترفض التطرق إلى مستقبل خوسيه ريبيرو مع الفريق لذا فالمدرب سيكون متواجدًا مع الفريق بشكل طبيعي وسيتم منحه الفرصة بشكل كامل.

نتائج ريبيرو مع الأهلي

الأهلي كان قد أعلن التعاقد مع ريبيرو بصورة رسمية يوم 29 مايو الماضي خلفًا للمدير الفني السويسري مارسيل كولر الذي رحلّ عقب وداع النسخة الماضية من دوري أبطال أفريقيا من دور نصف النهائي وتولى عماد النحاس المهمة الفنية مؤقتًا خلفًا له ونجح في التتويج مع الفريق بلقب الدوري.

وقاد ريبيرو فريق الأهلي بأربع مباريات منها مباراة ودية أمام باتشوكا المكسيكي انتهت بالتعادل ولكن خسرها بركلات الترجيح فيما قاد الفريق بثلاث مباريات بكأس العالم للأندية تعادل أمام إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي فيما خسر أمام بالميراس البرازيلي.

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ريبيرو نتائج الأهلي مع ريبيرو الأهلي مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية الأهلي ضد بورتو
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