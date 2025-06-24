كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم للأندية

بورتو

4 4
04:00

الأهلي

كأس العالم للأندية

أوكلاند سيتي

- -
22:00

بوكا جونيورز

كأس العالم للأندية

بنفيكا

- -
22:00

بايرن ميونيخ

جميع المباريات

إعلان

موقف حمدي فتحي من الاستمرار مع الأهلي بعد وداع كأس العالم للأندية

06:15 ص الثلاثاء 24 يونيو 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    حمدي فتحي (1)
  • عرض 10 صورة
    حمدي فتحي (2)
  • عرض 10 صورة
    حمدي فتحي
  • عرض 10 صورة
    حمدي فتحي (1)
  • عرض 10 صورة
    حمدي فتحي من مران الأهلي في ميامي
  • عرض 10 صورة
    حمدي فتحي
  • عرض 10 صورة
    حمدي فتحي من مران الأهلي (2)
  • عرض 10 صورة
    حمدي فتحي من مران الأهلي (1)
  • عرض 10 صورة
    حمدي فتحي وأفشة من مران الأهلي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة ـ مصراوي:

كشف مصدر موقف اللاعب حمدي فتحي المعار من صفوف نادي الوكرة القطري لصفوف الأهلي من الاستمرار بقميص القلعة الحمراء بعد وداع الفريق لمنافسات كأس العالم للأندية.

الأهلي ودع منافسات النسخة الجارية من كأس العالم للأندية متذيلاً لجدول الترتيب برصيد نقطتين بعدما تعادل بهدفين لمثلهما مع نظيره بورتو البرتغالي صباح اليوم الثلاثاء.

وأوضح المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم أن الأهلي لم يفاوض نادي الوكرة لاستمرار اللعب الذي سيعود مرة أخرى لناديه القطري.

وتعرض حمدي فتحي للإصابة خلال مباراة الأهلي وبورتو لشد في العضلة الخلفية، حسبما كشف مصدر في وقت سابق لمصراوي.

الأهلي كان قد أعلن في ديسمبر الماضي استعارة حمدي فتحي بعد جلسة جمعت رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب ونظيره بنادي الوكرة خليفة بن حسن ليشارك مع الفريق بكأس العالم للأندية.

الوكرة كان قد تعاقد مع لاعب الوسط الدولي صاحب الـ 30 عاماً قادمًا من صفوف الأهلي خلال الانتقالات الصيفية بموسم 2023/24.

اقرأ أيضًا:

الأهلي يكتفي بتعادل المليون دولار أمام بورتو ويودع كأس العالم للأندية

فيديو هاتريك وسام أبو علي في شباك بورتو في كأس العالم للأندية 2025

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حمدي فتحي الأهلي ضد بورتو كأس العالم للأندية نتيجة ماتش الأهلي وبورتو مباريات كأس العالم للأندية الوكرة القطري الأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

توفيق عكاشة يفجر مفاجأة: مصر ستحكم العالم.. ومجدي الجلاد يرد :"هو أنت مخاوي؟"