موقف حمدي فتحي من الاستمرار مع الأهلي بعد وداع كأس العالم للأندية

القاهرة ـ مصراوي:

كشف مصدر موقف اللاعب حمدي فتحي المعار من صفوف نادي الوكرة القطري لصفوف الأهلي من الاستمرار بقميص القلعة الحمراء بعد وداع الفريق لمنافسات كأس العالم للأندية.

الأهلي ودع منافسات النسخة الجارية من كأس العالم للأندية متذيلاً لجدول الترتيب برصيد نقطتين بعدما تعادل بهدفين لمثلهما مع نظيره بورتو البرتغالي صباح اليوم الثلاثاء.

وأوضح المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم أن الأهلي لم يفاوض نادي الوكرة لاستمرار اللعب الذي سيعود مرة أخرى لناديه القطري.

وتعرض حمدي فتحي للإصابة خلال مباراة الأهلي وبورتو لشد في العضلة الخلفية، حسبما كشف مصدر في وقت سابق لمصراوي.

الأهلي كان قد أعلن في ديسمبر الماضي استعارة حمدي فتحي بعد جلسة جمعت رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب ونظيره بنادي الوكرة خليفة بن حسن ليشارك مع الفريق بكأس العالم للأندية.

الوكرة كان قد تعاقد مع لاعب الوسط الدولي صاحب الـ 30 عاماً قادمًا من صفوف الأهلي خلال الانتقالات الصيفية بموسم 2023/24.

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