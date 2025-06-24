بعد انتهاء الشوط الأول.. ترتيب مجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية

كتب- محمد عبدالهادي:

بعد انتهاء الشوط الأول من الجولة الثالثة في المجموعة الأولى من كأس العالم للأندية 2025، أصبحت ملامح الترتيب مؤقتًا ، استنادًا إلى نتيجة الأهلي المتقدم على بورتو 2-1، وتفوق إنتر ميامي على بالميراس 1-0:

ترتيب المجموعة الاولي بعد نتائج الشوط الأول:

إنتر ميامي: يتصدر المجموعة مؤقتًا برصيد 7 نقاط (فوز على بورتو + تعادل مع الأهلي + تقدم على بالميراس).

بالميراس: في المركز الثاني برصيد 4 نقاط (فوز على الأهلي + تعادل مع بورتو + تأخر أمام إنتر ميامي).

الأهلي: في المركز الثالث مؤقتًا برصيد 4 نقاط (تعادل مع إنتر ميامي + خسارة أمام بالميراس + تقدم على بورتو).

بورتو: في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة فقط (تعادل مع بالميراس + خسارة أمام إنتر ميامي + تأخر أمام الأهلي).

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