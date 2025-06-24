بعد انتهاء الشوط الأول.. ترتيب مجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
كتب- محمد عبدالهادي:
بعد انتهاء الشوط الأول من الجولة الثالثة في المجموعة الأولى من كأس العالم للأندية 2025، أصبحت ملامح الترتيب مؤقتًا ، استنادًا إلى نتيجة الأهلي المتقدم على بورتو 2-1، وتفوق إنتر ميامي على بالميراس 1-0:
ترتيب المجموعة الاولي بعد نتائج الشوط الأول:
إنتر ميامي: يتصدر المجموعة مؤقتًا برصيد 7 نقاط (فوز على بورتو + تعادل مع الأهلي + تقدم على بالميراس).
بالميراس: في المركز الثاني برصيد 4 نقاط (فوز على الأهلي + تعادل مع بورتو + تأخر أمام إنتر ميامي).
الأهلي: في المركز الثالث مؤقتًا برصيد 4 نقاط (تعادل مع إنتر ميامي + خسارة أمام بالميراس + تقدم على بورتو).
بورتو: في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة فقط (تعادل مع بالميراس + خسارة أمام إنتر ميامي + تأخر أمام الأهلي).
اقرأ أيضًا:
مصدر يكشف لمصراوي طبيعة إصابة حمدي فتحي أمام بورتو
مصدر يكشف لمصراوي طبيعة إصابة حمدي فتحي أمام بورتو
فيديو قد يعجبك: