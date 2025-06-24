كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم للأندية

بورتو

4 4
04:00

الأهلي

كأس العالم للأندية

أوكلاند سيتي

- -
22:00

بوكا جونيورز

كأس العالم للأندية

بنفيكا

- -
22:00

بايرن ميونيخ

جميع المباريات

إعلان

بعد انتهاء الشوط الأول.. ترتيب مجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية

05:22 ص الثلاثاء 24 يونيو 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    محمد الشناوي وجماهير الأهلي
  • عرض 12 صورة
    الأهلي وبورتو في كأس العالم للأندية
  • عرض 12 صورة
    الأهلي وبورتو في كأس العالم للأندية
  • عرض 12 صورة
    الأهلي وبورتو في كأس العالم للأندية
  • عرض 12 صورة
    BeFunky-collage (16)
  • عرض 12 صورة
    الشناوي ولاعبي الأهلي مع الجمهور قبل المباراة
  • عرض 12 صورة
    الأهلي وبورتو في كأس العالم للأندية
  • عرض 12 صورة
    الأهلي وبورتو في كأس العالم للأندية
  • عرض 12 صورة
    وسام أبو علي
  • عرض 12 صورة
    الأهلي وبورتو في كأس العالم للأندية
  • عرض 12 صورة
    الأهلي وبورتو في كأس العالم للأندية
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:

بعد انتهاء الشوط الأول من الجولة الثالثة في المجموعة الأولى من كأس العالم للأندية 2025، أصبحت ملامح الترتيب مؤقتًا ، استنادًا إلى نتيجة الأهلي المتقدم على بورتو 2-1، وتفوق إنتر ميامي على بالميراس 1-0:

ترتيب المجموعة الاولي بعد نتائج الشوط الأول:

إنتر ميامي: يتصدر المجموعة مؤقتًا برصيد 7 نقاط (فوز على بورتو + تعادل مع الأهلي + تقدم على بالميراس).

بالميراس: في المركز الثاني برصيد 4 نقاط (فوز على الأهلي + تعادل مع بورتو + تأخر أمام إنتر ميامي).

الأهلي: في المركز الثالث مؤقتًا برصيد 4 نقاط (تعادل مع إنتر ميامي + خسارة أمام بالميراس + تقدم على بورتو).

بورتو: في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة فقط (تعادل مع بالميراس + خسارة أمام إنتر ميامي + تأخر أمام الأهلي).

اقرأ أيضًا:

مصدر يكشف لمصراوي طبيعة إصابة حمدي فتحي أمام بورتو

مصدر يكشف لمصراوي طبيعة إصابة حمدي فتحي أمام بورتو

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية الأهلي مجموعة الأهلي الأهلي ضد بورتو إنتر ميامي ضد بالميراس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

توفيق عكاشة يفجر مفاجأة: مصر ستحكم العالم.. ومجدي الجلاد يرد :"هو أنت مخاوي؟"