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مصدر يكشف لمصراوي طبيعة إصابة حمدي فتحي أمام بورتو

05:15 ص الثلاثاء 24 يونيو 2025
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    محمد الشناوي وجماهير الأهلي
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    الشناوي ولاعبي الأهلي مع الجمهور قبل المباراة
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القاهرة ـ مراسل مصراوي

كشف مصدر بالأهلي عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها لاعب وسط الأهلي حمدي فتحي خلال مباراة بورتو البرتغالي.

ودفع المدير الفني للأهلي ريبيرو باللاعب ديانج بدلاً من حمدي فتحي خلال الشوط الأول بعد تعرض الأخير للإصابة خلال المباراة التي تجمعتهما صباح اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي إلى أن حمدي فتحي قد تعرض لإصابة بشد في العضلة الخلفية.

وكان الأهلي قد تعاقد مع حمدي فتحي على سبيل الإعارة من نادي الوكرة القطري للمشاركة مع الفريق بكأس العالم للأندية.

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