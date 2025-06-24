8 صور ترصد جماهير الأهلي من داخل استاد ميتلايف قبل مواجهة بورتو

القاهرة - مصراوي

رصدت كاميرات النادي الأهلي توافد عدد من جماهيره إلى مدرجات ملعب "ميتلايف" في ولاية نيوجيرسي، قبل انطلاق مباراة الفريق أمام بورتو البرتغالي، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالمجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة الرابعة صباحًا بتوقيت القاهرة، في مواجهة حاسمة لتحديد هوية المتأهلين من المجموعة الأولى.

وكان النادي الأهلي قد أعلن تشكيله الرسمي للمباراة، وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، أحمد رمضان بيكهام ، أشرف داري وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: حمدي فتحي، محمد بن رمضان وتريزيجيه.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، وسام أبو علي وحسين الشحات.