كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم للأندية

بنفيكا

- -
22:00

بايرن ميونيخ

كأس العالم للأندية

بورتو

3 3
04:00

الأهلي

كأس العالم للأندية

أوكلاند سيتي

- -
22:00

بوكا جونيورز

جميع المباريات

إعلان

8 صور ترصد جماهير الأهلي من داخل استاد ميتلايف قبل مواجهة بورتو

03:52 ص الثلاثاء 24 يونيو 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    BeFunky-collage (6)
  • عرض 8 صورة
    BeFunky-collage (7)
  • عرض 8 صورة
    BeFunky-collage (8)
  • عرض 8 صورة
    BeFunky-collage (9)
  • عرض 8 صورة
    BeFunky-collage (12)
  • عرض 8 صورة
    BeFunky-collage (2)
  • عرض 8 صورة
    BeFunky-collage (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة - مصراوي

رصدت كاميرات النادي الأهلي توافد عدد من جماهيره إلى مدرجات ملعب "ميتلايف" في ولاية نيوجيرسي، قبل انطلاق مباراة الفريق أمام بورتو البرتغالي، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالمجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة الرابعة صباحًا بتوقيت القاهرة، في مواجهة حاسمة لتحديد هوية المتأهلين من المجموعة الأولى.

وكان النادي الأهلي قد أعلن تشكيله الرسمي للمباراة، وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، أحمد رمضان بيكهام ، أشرف داري وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: حمدي فتحي، محمد بن رمضان وتريزيجيه.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، وسام أبو علي وحسين الشحات.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي ضد بورتو ميعاد ماتش الاهلي الأهلي كأس العالم للأندية مباريات اليوم في كأس العالم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
15 صورة من غرفة ملابس الأهلي قبل مباراة بورتو في كأس العالم للأندية

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

توفيق عكاشة يفجر مفاجأة: مصر ستحكم العالم.. ومجدي الجلاد يرد :"هو أنت مخاوي؟"