متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

زوار مصراوي الكرام نقدم تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة الأهلي وبورتو البرتغالي عند الرابعة فجر اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثالثة في ختام دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

ويتذيل فريق الأهلي جدول ترتيب مجموعته قبل المباراة برصيد نقطة بفارق الأهداف عن بورتو صاحب المركز الثالث، فيما يتصدر فريق بالميراس البرازيلي المجموعة بـ 4 نقاط بفارق الأهداف عن إنتر ميامي الأمريكي الوصيف.

ويحتاج الأهلي للفوز بأكثر من هدفين مع عدم انتهاء مباراة بالميراس وإنتر ميامي بالتعادل.

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، أحمد رمضان بيكهام ، أشرف داري وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: حمدي فتحي، محمد بن رمضان وتريزيجيه.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، وسام أبو علي وحسين الشحات

ملخص بأبرز أحداث الأهلي وبورتو في كأس العالم للأندية:

وتقدم فريق الأهلي بهدف بعد مرور 15 دقيقة بعدما وصلت كرة من حمدي فتحي لزميله وسام أبو علي داخل منطقة الجزاء ليسددها بالشباك.

15' GOAL! Abou Ali lights it up for Al Ahly's first goal in the tournament! 🔥 The Egyptian giants take the lead—what a FINISH! 🔴🙌

وأرسل أحمد سيد "زيزو" في الدقيقة 22 كرة عرضية داخل منطقة جزاء بورتو لزميله حسين الشحات الذي سدد الكرة لتصل إلى وسام أبو علي الذي أسكنها الشباك ولكن ألغاه الحكم بداع التسلل.

ووصلت كرة في الدقيقة 23 للاعب رودريجو مورا الذي راوغ دفاع الأهلي وحارس مرماه محمد الشناوي وأسكن الكرة الشباك متعادلاً لفريقه.

Rodrigo Mora glided through three like they weren’t even there.



Caught it all from behind the goal 🔥



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #FCPAHL pic.twitter.com/0v6OXGH5iF