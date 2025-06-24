رغم رحيله.. حمزة علاء يدعم الأهلي قبل مواجهة بورتو بهذه الطريقة

كتب- محمد عبدالهادي:

أظهر حمزة علاء، حارس مرمى الأهلي السابق، دعمه للفريق الأحمر رغم رحيله عن صفوفه بنهاية الموسم الماضي، حيث حرص على توجيه رسالة مساندة للاعبي الأهلي قبل مواجهتهم المرتقبة أمام بورتو البرتغالي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

ونشر حمزة علاء عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة لفريق الأهلي، مُتمنيًا التوفيق لزملائه السابقين في المهمة الصعبة.

ويخوض الأهلي مواجهة حاسمة أمام بورتو فجر اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الرابعة صباحا بتوقيت القاهرة، على ملعب "ميتلايف ستاديوم" في نيوجيرسي، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مجموعته بكأس العالم للأندية.

ويحتل الأهلي المركز الأخير في مجموعته بنقطة وحيدة بعد تعادله سلبيا مع إنتر ميامي وخسارته أمام بالميراس، ويحتاج لتحقيق الفوز على بورتو مع انتظار نتائج بقية المباريات لحسم تأهله إلى الدور التالي.

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