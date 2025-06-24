يتواجد بقائمة فريق الأهلي لمباراة بورتو البرتغالي لاعبين اثنين مهددين بالغياب عن منافسات دور الـ 16 من كأس العالم للأندية حال التأهل.

موعد مباراة الأهلي وبورتو في كأس العالم للأندية

ويلتقي الأهلي نظيره بورتو عند الرابعة من صباح اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

ويمتلك لاعبان بصفوف الأهلي وهم: حمدي فتحي ويحيى عطية الله بطاقة صفراء وإذا تلقيا بطاقة صفراء أمام بورتو فسيغيبان حال تأهل فريقهما.

ترتيب الأهلي وبورتو في كأس العالم للأندية

ويتذيل فريق الأهلي جدول ترتيب مجموعته قبل المباراة برصيد نقطة بفارق الأهداف عن بورتو صاحب المركز الثالث، فيما يتصدر فريق بالميراس البرازيلي المجموعة بـ 4 نقاط بفارق الأهداف عن إنتر ميامي الأمريكي الوصيف.

ويحتاج الأهلي للفوز بأكثر من هدفين مع عدم انتهاء مباراة بالميراس وإنتر ميامي بالتعادل.

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