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لاعبان مهددان بالغياب عن الأهلي حال تأهله لدور الـ 16 بكأس العالم للأندية

12:59 ص الثلاثاء 24 يونيو 2025
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    الأهلي و إنترميامي
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    الأهلي و إنترميامي
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    مروان عطية من مباراة إنتر ميامي (1)
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    مروان عطية من مباراة إنتر ميامي (2)
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    خلال مباراة الأهلي وبالميراس
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يتواجد بقائمة فريق الأهلي لمباراة بورتو البرتغالي لاعبين اثنين مهددين بالغياب عن منافسات دور الـ 16 من كأس العالم للأندية حال التأهل.

موعد مباراة الأهلي وبورتو في كأس العالم للأندية

ويلتقي الأهلي نظيره بورتو عند الرابعة من صباح اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

ويمتلك لاعبان بصفوف الأهلي وهم: حمدي فتحي ويحيى عطية الله بطاقة صفراء وإذا تلقيا بطاقة صفراء أمام بورتو فسيغيبان حال تأهل فريقهما.

ترتيب الأهلي وبورتو في كأس العالم للأندية

ويتذيل فريق الأهلي جدول ترتيب مجموعته قبل المباراة برصيد نقطة بفارق الأهداف عن بورتو صاحب المركز الثالث، فيما يتصدر فريق بالميراس البرازيلي المجموعة بـ 4 نقاط بفارق الأهداف عن إنتر ميامي الأمريكي الوصيف.

ويحتاج الأهلي للفوز بأكثر من هدفين مع عدم انتهاء مباراة بالميراس وإنتر ميامي بالتعادل.

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أولى مفاجآت التأهل لدور الـ16 من كأس العالم للأندية 2025

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موعد مباراة الأهلي وبورتو الأهلي ضد بورتو ترتيب مجموعة الأهلي كأس العالم للأندية مباريات كأس العالم للأندية دور الـ 16 بكأس العالم للأندية
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