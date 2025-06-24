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"في سرية تامة لجون".. الزمالك يضع الرتوش الأخير مع المدرب الجديد

08:18 ص الثلاثاء 24 يونيو 2025
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    نادي الزمالك
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    نادي الزمالك
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    تدريبات نادي الزمالك
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    نادي الزمالك
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    نادي الزمالك
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يسعى نادي الزمالك للتعاقد مع المدير الفني الجديد، خلال الفترة الحالية، استعدادا للموسم المقبل، بعد انتهاء عقد أيمن الرمادي المدير الفني السابق.

واستقر مجلس إدارة الزمالك، على عدم استمرار أيمن الرمادي في تولي تدريب الأبيض، عقب انتهاء عقده مع نهاية الموسم الماضي.

ويتولى التفاوض مع المدير الفني الجديد في الوقت الحالي، جون إدوارد المدير الرياضي الجديد للنادي الذي تم الإعلان عنه بشكل رسمي في الساعات الماضية.

وأكد مصدر مطلع، أن السرية التامة تسيطر في الوقت الحالي، على الوضع داخل نادي الزمالك، سواء عن المدير الفني الجديد أو الصفقات التي يتم التفاوض معها.

وأضاف المصدر، أنه تم الاستقرار على المدير الفني الجديد، ولكن يتم حاليا الدخول في مراحل التفاوض الأخيرة، دون الإفصاح عن الاسم.

واختتم المصدر، أن هناك عددا من المدربين تم ترشحهم، ومن بينهم البرتغالي باولو بينتو، ولكن حتى الآن السرية التامة تسيطر على الأمور، والملف في يد جون إدوارد المدير الرياضي وحسين لبيب رئيس النادي فقط.

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