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تفاصيل غضب لاعب الزمالك بسبب علي معلول

09:00 ص الثلاثاء 24 يونيو 2025
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    حمزة المثلوثي لاعب الزمالك1
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    حمزة المثلوثي لاعب الزمالك
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    حمزة المثلوثي من مباراة أبو قير للأسمدة
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    حمزة المثلوثي من مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة
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    حمزة المثلوثي
  • عرض 10 صورة
    التونسي حمزة المثلوثي
  • عرض 10 صورة
    التونسي حمزة المثلوثي لاعب الزمالك
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    حمزة المثلوثي لاعب الزمالك
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    التونسي حمزة المثلوثي لاعب نادي الزمالك
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غضب شديد يعاني منه التونسي حمزة المثلوثي، لاعب فريق الزمالك، الذي انتهى عقده خلال الفترة الحالية، بسبب تجاهل الأبيض لمصيره بعد انتهاء عقده.

حمزة المثلوثي، انتهى عقده مع نادي الزمالك، بشكل رسمي، منذ انتهاء الموسم الماضي، ولم يتم حسم مصيره حتى الآن خاصة وأنه مازال يعاني من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

ويتواجد حمزة المثلوثي في الوقت الحالي، بدولة الإمارات، للتأهيل مع تحمل نادي الزمالك النفقات كاملة حتى يتماثل للشفاء قبل شهر يناير المقبل.

وأكد مصدر في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي" أن حمزة المثلوثي يعاني من حالة حزن شديدة، بسبب تجاهل نادي الزمالك تجديد عقده حتى الآن، رغم أنه لم يقصر إطلاقا مع الفريق حتى تعرض للإصابة.

وأضاف، أن المثلوثي كان يعتقد أن نادي الزمالك سيقف بجواره، مثلما فعل النادي الأهلي مع مواطنه علي معلول، حين تعرض للإصابة بقطع في وتر أكيلس قبل نهاية عقده، وتم التجديد له تقديرا لجهوده ودوره داخل النادي.

وأكمل المصدر، أن زيادة غضب اللاعب تأتي لعدم امتلاكه أي شيء قانوني يثبت أنه لاعب فريق النادي الأبيض، والعلاج الذي يتلقاه حاليا من النادي هو أمر ودي وليس إلزامي، ومن الممكن أن يتم توقفه في أي وقت، دون القدرة على اتخاذ أي إجراء.

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