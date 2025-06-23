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شوبير يكشف بديل ياسر إبراهيم أمام بورتو في كأس العالم للأندية

11:02 م الإثنين 23 يونيو 2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    لحظة مغادرة ياسر إبراهيم مران الأهلي للإصابة
  • عرض 13 صورة
    لحظة مغادرة ياسر إبراهيم مران الأهلي للإصابة
  • عرض 13 صورة
    لحظة مغادرة ياسر إبراهيم مران الأهلي للإصابة
  • عرض 13 صورة
    لحظة مغادرة ياسر إبراهيم مران الأهلي للإصابة
  • عرض 13 صورة
    لحظة مغادرة ياسر إبراهيم مران الأهلي للإصابة
  • عرض 13 صورة
    لحظة مغادرة ياسر إبراهيم مران الأهلي للإصابة
  • عرض 13 صورة
    لحظة مغادرة ياسر إبراهيم مران الأهلي للإصابة
  • عرض 13 صورة
    لحظة مغادرة ياسر إبراهيم مران الأهلي للإصابة
  • عرض 13 صورة
    لحظة مغادرة ياسر إبراهيم مران الأهلي للإصابة
  • عرض 13 صورة
    لحظة مغادرة ياسر إبراهيم مران الأهلي للإصابة
  • عرض 13 صورة
    لحظة مغادرة ياسر إبراهيم مران الأهلي للإصابة
  • عرض 13 صورة
    لحظة مغادرة ياسر إبراهيم مران الأهلي للإصابة
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كشف أحمد شوبير مقدم البرنامج الرئيسي بقناة الأهلي عن البدلاء المحتملين لتعويض غياب مدافع الفريق ياسر إبراهيم خلال مباراة بورتو البرتغالي.

موعد مباراة الأهلي وبورتو في كأس العالم للأندية

ويلتقي الأهلي عند الرابعة فجر يوم غد الثلاثاء نظيره بورتو ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

وقال شوبير خلال ظهوره بقناة الأهلي مساء اليوم الإثنين:"قد يكون بديل ياسر إبراهيم أمام بورتو البرتغالي هو أحمد رمضان وهو الأقرب أو مصطفى العش بجانب أشرف داري".

وأشار مقدم البرنامج الرئيسي بقناة الأهلي إلى أن ياسر إبراهيم تعرض للإصابة خلال مباراة فريقه ونظيره بالميراس الماضية ولكنه تحامل على الإصابة ليستكمل المباراة.

وأوضح شوبير أن ياسر إبراهيم شعر بآلام في العضلة الضامة للقدم اليمنى خلال التحضيرات لمواجهة بورتو لذا تم استبعاده.

ترتيب مجموعة الأهلي وبورتو في كأس العالم للأندية

ويتذيل فريق الأهلي جدول ترتيب مجموعته برصيد نقطة بفارق الأهداف عن بورتو صاحب المركز الثالث، فيما يتصدر بالميراس البرازيلي جدول الترتيب بـ 4 نقاط بفارق الأهداف عن نظيره إنتر ميامي الأمريكي الوصيف.

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