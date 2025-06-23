نهى خورشيد:

علقت إيمي زوجة محمود علاء نجم الزمالك الأسبق، على غلق المجال الجوي بدولة الإمارات العربية المتحدة، خاصة بعد إعلان إعلان القوات المسلحة الإيرانية بدأ الهجوم على القواعد الأمريكية في دول الخليج العربي.

ونشرت إيمي عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" الخبر معلقة:"هو ده بجد!!!، يعنى أنا هفضل هنا في الإمارات".

كما نشرت عدد من المنشورات الآخرى التى تضمنت:"يارب خير يارب، اللهم احفظ الإمارات واجعلها بلداً آمناً مطمئناً ".

والجدير بالذكر أن محمود علاء رحل عن صفوف الزمالك بعد قضاء سبع سنوات قادماً من صفوف وادي دجلة.