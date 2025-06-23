وضع منتخب مصر لكرة اليد قدمًا في دور ربع النهائي من مونديال الشباب بعد الفوز على نظيره السويسري بنتيجة (28 ـ 25) خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين في أولى مباريات الدور الرئيسي.

المنتخب الوطني قد أنهى الشوط الأول من المباراة بالتأخر بنتيجة ( 13 ـ 11 ) قبل أن يحسم اللقاء لصالحه بنتيجة ( 28 ـ 25 ).

وينتظر منتخب مصر نتيجة مباراة ألمانيا وإسبانيا والتي إذا فاز بها المنتخب الألماني سيضمن المنتخب الوطني التأهل مباشرة إلى دور ربع النهائي.

منتخب مصر كان قد تأهل إلى الدور الرئيسي بالعلامة الكاملة من دور المجموعات بالفوز على السعودية، البحرين وإسبانيا.

وتستضيف دولة بولندا منافسات النسخة الجارية لبطولة كأس العالم لكرة اليد خلال الفترة من 18 إلى 29 يونيو الجاري.

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