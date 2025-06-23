حكم مصري يُدير مباراة التتويج بالدوري التنزاني

القاهرة ـ مصراوي:

يتولى الحكم أمين عمر قيادة مباراة سيمبا ونظيره يانج أفريكانز في الدوري التنزاني والتي ستحسم لقب الموسم الجاري من المسابقة.

ويلتقي فريق يانج أفريكانز عند الخامسة عصر يوم الأربعاء المقبل نظيره سيمبا في مباراة مؤجلة من الجولة 23 من الدوري.

وسيعاون أمين عمر طاقم تحكيم مصري بالكامل إذ سيكون محمود أبو الرجال وسمير سعد محمد مساعدين له فيما سيكون أحمد الغندور حكماً رابعًا.

ويدخل فريق يانج أفريكانز المباراة متصدرًا جدول ترتيب المسابقة برصيد 79 نقطة بفارق نقطة عن نادي سيمبا صاحب المركز الثاني قبل جولة من نهاية الموسم.

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