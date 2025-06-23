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"سنركز في مباراتنا فقط".. بن رمضان يوجه رسالة لجماهير الأهلي قبل مواجهة بورتو

05:55 م الإثنين 23 يونيو 2025
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    محمد علي بن رمضان (1)
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    محمد بن رمضان
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    بن رمضان
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    محمد علي بن رمضان
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    محمد علي بن رمضان من مران الأهلي1
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كتب- محمد خيري:

علق التونسي، محمد علي بن رمضان، لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، على مواجهة الأحمر المقبلة أمام بورتو في كأس العالم للأندية.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة بورتو البرتغالي، في الرابعة فجر الثلاثاء بتوقيت القاهرة، على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي.

وفي نفس التوقيت، يلعب نادي إنتر ميامي الأمريكي مع بالميراس البرازيلي، لحساب الجولة الثالثة من المجموعة الأولى في مونديال الأندية، من أجل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في المجموعة.

قال "بن رمضان"، في تصريحات لشبكة DAZN: "بورتو فريق كبير، ولديه لاعبين ممتازين، والأهلي أيضًا لديه لاعبين ممتازين".

وأكمل: "ستكون المواجهة صعبة، وسوف تلعب على تفاصيل صغيرة، وإن شاء الله نحقق الفوز، ونركز على مباراتنا فقط".

وأضاف: "سنحاول أن نفعل كل ما لدينا لتحقيق الفوز، وبعد ذلك إن شاء الله ربنا يكرمنا بالتأهل، وعلينا أن نركز أكثر في المواجهة المقبلة".

وأوضح: "سوف نركز في كل كرة، سواء التفاصيل الصغيرة أو الكبيرة، وسنحاول التسجيل لإسعاد الجماهير".

واختتم تصريحاته: "الأهم لنا هو الفوز في المباراة المقبلة، ونقدم أداء يليق بالنادي وبجماهيرنا".

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