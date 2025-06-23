كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم للأندية

مانشستر سيتي

6 0
04:00

العين

كأس العالم للأندية

ريد بول سالزبورج

0 0
01:00

الهلال

كأس العالم للأندية

اتلتيكو مدريد

- -
22:00

بوتافوجو

جميع المباريات

إعلان

"ظالمة ده فريق تقيل".. تعليق ناري من شوبير على مقارنة ريبيرو بـ إنزاجي

04:51 م الإثنين 23 يونيو 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو (1)
  • عرض 9 صورة
    الإسباني خوسيه ريبيرو (1)
  • عرض 9 صورة
    خوسيه ريبيرو
  • عرض 9 صورة
    الإسباني خوسيه ريبيرو
  • عرض 9 صورة
    خوسيه ريبيرو مدرب الأهلي
  • عرض 9 صورة
    إنزاجي مدرب الهلال (1)
  • عرض 9 صورة
    إنزاجي
  • عرض 9 صورة
    سيموني إنزاجي، هنريك مخيتاريان من المؤتمر الصحفي لإنتر ميلان
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

رد الإعلامي أحمد شوبير، على من يحدث عن المقارنة بين الإسباني خوسيه ريبيو المدير الفني للأهلي، والإيطالي إنزاجي المدير الفني لفريق الهلال السعودي.

ويقدم فريق الهلال السعودي مستوى جيد حتى الآن خلال المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، بعدما تعادل مع ريال مدريد في الجولة الأولى، على عكس الأهلي الذي أصبح قريبا من مغادرة البطولة مبكرا من الدور الأول.

وقال أحمد شوبير، خلال برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "المقارنة بين ريبيرو وإنزاجي هي مقارنة ظالمة، وذلك لأن معظم لاعبي الهلال أوروبيون ويجيدون التعامل مع المدرب الأجنبي".

وأكمل: "الهلال من الفرق التقيلة والقوية، بالتالي أنا مقدرش أقارن تولي المسئولية لإنزاجي، زي تولي المسئولية لـ ريبيرو في الأهلي، وأنهامقارنة ظالمة".

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة بورتو البرتغالي، في الرابعة فجر الثلاثاء بتوقيت القاهرة، على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي.

وفي نفس التوقيت، يلعب نادي إنتر ميامي الأمريكي مع بالميراس البرازيلي، لحساب الجولة الثالثة من المجموعة الأولى في مونديال الأندية، من أجل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في المجموعة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

شوبير أحمد شوبير إنزاجي ريبيرو فريق الأهلي الهلال السعودي كأس العالم للأندية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

هل وصل متحور كورونا الجديد إلى مصر؟.. الصحة العالمية توضح لمصراوي
انهيار عقار مكوّن من 3 طوابق في شبرا مصر
تراجع مفاجئ لسعر الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم
توفيق عكاشة يفجر مفاجأة: مصر ستحكم العالم.. ومجدي الجلاد يرد :"هو أنت مخاوي؟"