"ظالمة ده فريق تقيل".. تعليق ناري من شوبير على مقارنة ريبيرو بـ إنزاجي

كتب- محمد خيري:

رد الإعلامي أحمد شوبير، على من يحدث عن المقارنة بين الإسباني خوسيه ريبيو المدير الفني للأهلي، والإيطالي إنزاجي المدير الفني لفريق الهلال السعودي.

ويقدم فريق الهلال السعودي مستوى جيد حتى الآن خلال المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، بعدما تعادل مع ريال مدريد في الجولة الأولى، على عكس الأهلي الذي أصبح قريبا من مغادرة البطولة مبكرا من الدور الأول.

وقال أحمد شوبير، خلال برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "المقارنة بين ريبيرو وإنزاجي هي مقارنة ظالمة، وذلك لأن معظم لاعبي الهلال أوروبيون ويجيدون التعامل مع المدرب الأجنبي".

وأكمل: "الهلال من الفرق التقيلة والقوية، بالتالي أنا مقدرش أقارن تولي المسئولية لإنزاجي، زي تولي المسئولية لـ ريبيرو في الأهلي، وأنهامقارنة ظالمة".

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة بورتو البرتغالي، في الرابعة فجر الثلاثاء بتوقيت القاهرة، على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي.

وفي نفس التوقيت، يلعب نادي إنتر ميامي الأمريكي مع بالميراس البرازيلي، لحساب الجولة الثالثة من المجموعة الأولى في مونديال الأندية، من أجل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في المجموعة.