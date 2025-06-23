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طارق يحيى يدافع عن ميدو: لم يقصد إهانة الأهلي

03:54 م الإثنين 23 يونيو 2025
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كتب- محمد خيري:

دافع طارق يحيى نجم الزمالك السابق، عن أحمد حسام ميدو، عضو لجنة التخطيط في الأبيض، بعد تصريحاته الأخيرة ضد النادي الأهلي، وأن لاعبيه فاقدين أساسيات الكرة عقب الخسارة من بالميراس في كأس العالم للأندية.

وقال طارق يحيى في تصريحات عبر قناة "النهار": ميدو لم يقصد إهانة لاعبي الأهلي أو التقليل منهم مطلقًا، وموضوع المدير الرياضي ليس شرطا أن يكون لاعبا سابقا، لكن لديه خبرات في مجال الكرة، والأهلي والزمالك فقط هما من قاما بتعيين مديريين رياضيين، ومن الوارد أن ينجح جون ادوارد مع الزمالك.

وأكمل: "نجاح جون إدوارد بالنسبة لي هي دعم الزمالك بصفقات جيدة، بالإضافة للتعاقد مع مدير فني جيد، من أجل المنافسة على الألقاب المحلية والقارية، ولابد من التركيز على الفوز بالدوري وبطولة إفريقيا".

وزاد: "أزمات الزمالك بسبب إدارات النادي المختلفة، والنادي نجح في حصد البطولات رغم كمية الأزمات الأخيرة، والزمالك هو المنافس الحقيقي للنادي الأهلي رغم كل ما حدث خلال السنوات الماضية".

وتابع: "خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي جاء في وقت صعب للغاية، ولا يعرف الأماكن السليمة للاعبين، وزيزو يلعب في منتصف الملعب وليس على الطرف الأيمن. الصفقات الجديدة ساهمت في زيادة طموح الجمهور، لكن النتائج على أرض الملعب كانت محبطة للجمهور".

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