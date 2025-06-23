4 غيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة بورتو في كأس العالم للأندية

كتب- محمد خيري:

يعاني الفريق الأول للنادي الأهلي، من غيابات عديدة، خلال مواجهة بورتو البرتغالي في بطولة كأس العالم للأندية.

ويلتقي الأهلي أمام بورتو البرتغالي، في الرابعة فجر الثلاثاء بتوقيت القاهرة، على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي، وفي نفس التوقيت، يلعب نادي إنتر ميامي الأمريكي مع بالميراس البرازيلي، لحساب الجولة الثالثة من المجموعة الأولى في مونديال الأندية، من أجل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في المجموعة.

ويبحث النادي الأهلي عن تحقيق الفوز خلال المباراة، بفارق هدفين، وانتظار خسارة إنتر ميامي بفارق هدفين أيضا من أجل حسم بطاقة التأهل للدور الثاني.

غيابات الأهلي أمام بورتو

ويعاني النادي الأهلي من أربع غيابات، خلال مواجهة بورتو لأسباب مختلفة وهم:

-إمام عاشور الذي تعرض للإصابة في مباراة الافتتاح أمام إنتر ميامي بكسر في عظمة الترقوة، ويغيب عن الملاعب لفترة.

-طاهر محمد طاهر الذي يعاني من الإصابة أيضا، في منشأ العضلة الأمامية.

-ياسر إبراهيم للإصابة بعدما أعلن النادي الأهلي أن اللاعب يُعاني من آلام في العضلة الضامة، تعرض لها خلال التدريبات الأخيرة.

-مروان عطية حصل على الإنذار الثاني في المباراة الماضية أمام بالميراس، وبالتالي تم إيقافه حسب لوائح البطولة.