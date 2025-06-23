كتب- أحمد عبدالباسط

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، قرارا جديدا، بشأن مباريات الجولة الأخيرة، بدور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية الذي سيبدأ اليوم.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة بورتو البرتغالي، في الرابعة فجر الثلاثاء بتوقيت القاهرة، على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي، وفي نفس التوقيت، يلعب نادي إنتر ميامي الأمريكي مع بالميراس البرازيلي، لحساب الجولة الثالثة من المجموعة الأولى في مونديال الأندية، من أجل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في المجموعة.

ووفقا لمراسل موقع "مصراوي"، في الولايات المتحدة، أخطر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، النادي الأهلي ونظيره بورتو البرتغالي في الاجتماع الفني للمباراة التي ستقام بين الفريقين، الإجراء المتبع في حالة إيقاف المباراة للظروف القهرية لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بالمجموعة في الجولة الثالثة من البطولة.

وأوضح المرانه، أنه في حالة إيقاف أي مباراة للظروف القهرية (حالات الطقس) في الجولة الثالثة يتم فورا إيقاف المباراة المماثلة لها في نفس المجموعة لتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص.

وهو ما يعني أنه حالة توقف مباراة الأهلي وبورتو بسبب حالة الطقس، سيتم إبلاغ حكم مباراة إنتر ميامي وبالميراس بضرورة إيقاف المباراة أيضاً، وذلك لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الفرق في المجموعة.