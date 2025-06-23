كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم للأندية

سياتل ساوندرز

- -
22:00

باريس سان جيرمان

كأس العالم للأندية

اتلتيكو مدريد

- -
22:00

بوتافوجو

كأس العالم للأندية

مانشستر سيتي

6 0
04:00

العين

جميع المباريات

إعلان

"تم إخطار الأهلي".. قرار عاجل من فيفا قبل انتهاء دور المجموعات بالمونديال

12:18 م الإثنين 23 يونيو 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    فريق الأهلي
  • عرض 12 صورة
    فريق الأهلي
  • عرض 12 صورة
    النادي الأهلي
  • عرض 12 صورة
    النادي الأهلي
  • عرض 12 صورة
    تدريبات الأهلي استعدادا لمواجهة بورتو (19)
  • عرض 12 صورة
    تدريبات الأهلي استعدادا لمواجهة بورتو (13)
  • عرض 12 صورة
    تدريبات الأهلي استعدادا لمواجهة بورتو (10)
  • عرض 12 صورة
    تدريبات الأهلي استعدادا لمواجهة بورتو (5)
  • عرض 12 صورة
    تدريبات الأهلي استعدادا لمواجهة بورتو (7)
  • عرض 12 صورة
    تدريبات الأهلي استعدادا لمواجهة بورتو (6)
  • عرض 12 صورة
    تحرك مران الأهلي (17)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد عبدالباسط

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، قرارا جديدا، بشأن مباريات الجولة الأخيرة، بدور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية الذي سيبدأ اليوم.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة بورتو البرتغالي، في الرابعة فجر الثلاثاء بتوقيت القاهرة، على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي، وفي نفس التوقيت، يلعب نادي إنتر ميامي الأمريكي مع بالميراس البرازيلي، لحساب الجولة الثالثة من المجموعة الأولى في مونديال الأندية، من أجل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في المجموعة.

ووفقا لمراسل موقع "مصراوي"، في الولايات المتحدة، أخطر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، النادي الأهلي ونظيره بورتو البرتغالي في الاجتماع الفني للمباراة التي ستقام بين الفريقين، الإجراء المتبع في حالة إيقاف المباراة للظروف القهرية لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بالمجموعة في الجولة الثالثة من البطولة.

وأوضح المرانه، أنه في حالة إيقاف أي مباراة للظروف القهرية (حالات الطقس) في الجولة الثالثة يتم فورا إيقاف المباراة المماثلة لها في نفس المجموعة لتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص.

وهو ما يعني أنه حالة توقف مباراة الأهلي وبورتو بسبب حالة الطقس، سيتم إبلاغ حكم مباراة إنتر ميامي وبالميراس بضرورة إيقاف المباراة أيضاً، وذلك لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الفرق في المجموعة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي فريق الأهلي أخبار الأهلي النادي الأهلي فيفا كأس العالم للأندية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

انهيار عقار مكوّن من 3 طوابق في شبرا مصر
تراجع مفاجئ لسعر الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم
توفيق عكاشة يفجر مفاجأة: مصر ستحكم العالم.. ومجدي الجلاد يرد :"هو أنت مخاوي؟"