كتب- محمد خيري:

وجه مجدي عبدالغني، نجم الأهلي السابق، رسالة قوية، للاعبي الأهلي، بعد الظهور المتواضع في بطولة كأس العالم للأندية حتى الآن على حد وصفه.

وأصبح النادي الأهلي مهدد بشدة من وداع بطولة كأس العالم للأندية مبكرا، من دور المجموعات، عقب التعادل مع إنتر ميامي ثم الخسارة من بالميراس البرازيلي بهدفين.

وقال مجدي عبدالغني، خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة "إم بي سي مصر 1": "عايز أقول حاجه اخيره بس، قبل البطولة كان في إعلانات كتيرة ولقاءات كتيرة، وأنا رايح ألعب كأس العالم للأندية".

أكمل: "إحنا مستغلناش المجموعة اللي إحنا فيها دي، الناس كلها فرحانة والناس كلها مسافرة وفي ناس واخده زوجاتهم معاهم".

وأضاف: "العملية شبه رحلة ترفيهية مش رايحين نلعب بطولة كبيرة .. والدليل أن الأهلي عمل صفقات تعدي مليار جنيه ومعملناش ومحسناش بحاجة".

وأكمل: "هل هؤلاء لاعبين محترفين؟ أحنا معندناش احتراف، الاحتراف تتمرن ثلاث مرات في اليوم .. الاحتراف متقدرش تتكلم مع مدربك.. الاحتراف لازم تنزل تموت نفسك يا مكانك مش هتلاقيه .. الاحتراف تنام من بدري ومعندكش غير يوم اجازة.. هو ده الاحتراف".