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"زملكاوي جديد".. كريم شحاتة يفجر مفاجأة حول تحرك الأهلي بعد نتائج المونديال

11:29 ص الإثنين 23 يونيو 2025
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    فريق الأهلي
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    فريق الأهلي
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    فريق الأهلي
  • عرض 10 صورة
    فريق الأهلي
  • عرض 10 صورة
    فريق الأهلي
  • عرض 10 صورة
    فريق الأهلي
  • عرض 10 صورة
    فريق الأهلي
  • عرض 10 صورة
    فريق الأهلي
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    فريق الأهلي
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كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي كريم حسن شحاتة، تحرك النادي الأهلي، لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، بعد النتائج السيئة التي حققها في بطولة كأس العالم للأندية، والخسارة في المباراة الماضية أمام بالميراس البرازيلي.

وقال "شحاتة" في برنامجه عبر قناة "الحياة": "طبعاً هزيمة بالميراس خلت إدارة الأهلي تتحرك عشان تجيب لاعيبة ثانية خلال الفترة القادمة كمان".

وأضاف: "ريبيرو طلب من إدارة الأهلي التعاقد مع بعض اللاعبين، عايز باك رايت، وعايز باك أيسر، يعني ظهير أيمن وظهير أيسر، وعايز مهاجم".

وأكمل: "في كلام كمان على مصطفى محمد، الأهلي ضاغط ضغط جامد جداً جداً عشان يجيبه، وأنا قدرت كده من ناس حوالين اللاعب أعرف القصة ماشية إزاي".

وأوضح: "مصطفى محمد بيلعب في نادي نانت الفرنسي طبعا لكن عرفت انه عنده عرض خليجي جامد جداً من أحد الأندية هناك، ولكن الأهلي كمان داخل في الخط وعايز يتعاقد معاه".

وتابع: "في الفترة الجاية هنشوف مفاوضات قوية جداً لضم مصطفى محمد إلى النادي الأهلي، خلي بالكم وافتكروا كلامي الكلام ده بيتقال جامد جداً".

واختتم تصريحاته: "الأهلي برضه فاتح خط مع نادي البنك الأهلي عشان يضم أسامة فيصل وهما عايزينه، وصرف نظر عن محمد شريف خالص لحد هذه اللحظة اللاعب بيقرب من الزمالك".

ويستعد الأهلي لمواجهة بورتو البرتغالي في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية.

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