كتب- محمد خيري:

أكّد أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن مجلس الإدارة يعمل وفق خطة واضحة للتوسع في مشروع أكاديميات كرة القدم داخل مصر وخارجها، مشيرًا إلى أن النادي وقّع عقودًا لإنشاء أكاديميات رسمية في عدد من الدول العربية، على رأسها الإمارات والسعودية، مع وجود نية للتوسع مستقبلًا في دول مثل قطر، سلطنة عمان، والبحرين.

وأوضح سليمان في تصريحات لبرنامج زملكاوي على شاشة قناة الزمالك من الإمارات، أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى استقطاب المواهب الشابة من المنطقة العربية، وربطهم باسم الزمالك وهويته الكروية، لافتًا إلى أن كل أكاديمية من الأكاديميات التي سيتم إنشاؤها سيكون لها لائحة تنظيمية خاصة تتماشى مع طبيعة كل بلد، مع الحفاظ على المنهج الفني والفكري لنادي الزمالك.

وأشار إلى أنه تم التعاقد مع 12 محافظة داخل مصر لتدشين أكاديميات للزمالك، ضمن جهود توسيع قاعدة اكتشاف المواهب في مختلف أنحاء الجمهورية، مؤكدًا أن النجم هشام يكن سيتولى منصب المدير الفني العام لجميع الأكاديميات، وهو ما يعكس حرص الإدارة على انتقاء الكوادر الفنية التي تمثل قيمة للنادي.

ونوّه سليمان إلى أن اللاعب المميز داخل أي أكاديمية سيتم ترشيحه من خلال تقارير مدروسة يرفعها المدربون، ليخضع بعدها لفترة معايشة داخل القاهرة قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن ضمه للقطاع.

كما أوضح أن جميع العوائد المالية من مشروع الأكاديميات سيتم توجيهها بشكل كامل لدعم قطاع الناشئين، في محاولة لصناعة اكتفاء ذاتي واستدامة مالية للقطاع دون الاعتماد الكامل على موارد النادي العامة.

ووجّه عضو المجلس الشكر للمسؤولين في دولة الإمارات على حُسن الاستقبال والتعاون، معتبرًا أن انطلاق أول أكاديمية في أبو ظبي يُمثل بداية قوية لمشروع طموح يسعى الزمالك من خلاله إلى تصدير علامته الكروية عربيًا، مع الإعداد لإنشاء أكثر من أكاديمية داخل الدولة نفسها.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن مجلس إدارة الزمالك يسعى لترسيخ العمل المؤسسي داخل النادي، سواء على مستوى فرق الناشئين أو الفريق الأول، مشيرًا إلى أن الاستعدادات للموسم الجديد تتم على أعلى مستوى من التنظيم والتخطيط.