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ضحايا الحادث الأليم.. اتحاد الكرة يواسي الاتحاد الجزائري في مأساة ملعب 5 جويلية

10:42 ص الإثنين 23 يونيو 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    حادث جماهير مولودية الجزائر
  • عرض 9 صورة
    حادث جماهير مولودية الجزائر
  • عرض 9 صورة
    حادث جماهير مولودية الجزائر
  • عرض 9 صورة
    حادث جماهير مولودية الجزائر
  • عرض 9 صورة
    حادث جماهير مولودية الجزائر
  • عرض 9 صورة
    حادث جماهير مولودية الجزائر
  • عرض 9 صورة
    حادث جماهير مولودية الجزائر
  • عرض 9 صورة
    حادث جماهير مولودية الجزائر
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كتب- محمد خيري:

حرص الاتحاد المصري لكرة القدم، على تقديم واجب العزاء، في ضحايا جماهير مولودية الجزائر، بعد الحادث الأليم بالأمس، أثناء الاحتفال بالتتويج ببطولة الدوري

وتقدم الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي وجميع العاملين بالاتحاد في بيان رسمي، بخالص التعازي والمواساة للاتحاد الجزائري لكرة القدم وجماهير الكرة الجزائرية في ضحايا الحادث الأليم الذي شهده ملعب 5 جويلية بالعاصمة الجزائرية سائلين المولى عزّ وجلّ أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر ويكتب الشفاء العاجل للمصابين.

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، وفاة 3 حالات جراء حادث التدافع في ملعب 5 جويلية أثناء احتفالات مولودية الجزائر بلقب الدوري بالأمس.

وسقط السياج العلوي الخاص بمدرجات ملعب 5 جويلية بالأمس، أثناء احتفالات نادي مولودية الجزائر باللقب؛ مما أدى إلى سقوط بعض المشجعين.

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