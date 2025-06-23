آخرهم المصري.. المنافسة تشتعل على خطف لاعب الزمالك

اقترب بشدة مهاب ياسر لاعب فريق الزمالك، من مغادرة الفريق الأبيض خلال الفترة القليلة المقبلة

ووفقا لمصدر مطلع، أكد أن نادي المصري البورسعيدي، دخل في خط التنافس على ضم لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك مهاب ياسر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويعد مهاب ياسر أول اللاعبين الراحلين عن نادي الزمالك، خلال الفترة المقبلة، في ظل توصيات المدير الفني السابق، أيمن الرمادي، الذي انتهى عقده بنهاية الموسم الماضي.

وأوضح أن عددا من الأندية، دخلت في خط المفاوضات مع اللاعب مهاب ياسر لضمه خلال الفترة الحالية.

وأكمل، أن ناديي المصري البورسعيدي وحرس الحدود، دخلوا في مفاوضات مع اللاعب تمهيدا لضمه عقب رحيله مع النادي الأبيض.

وأختتم تصريحاته، أن نادي الزمالك، وفقا لرؤية جون إدوارد المدير الرياضي الجديد، يرفض ترك اللاعب مجانا، ويتمسك بالحصول على مقابل مادي وعدم منح أي لاعب الاستغناء الخاص به دون الاستغناء منه.