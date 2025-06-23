الضربة الأولى لجون إدوارد في نادي الزمالك والإعلان خلال ساعات

يستعد نادي الزمالك، للإعلان عن إبرام تعاقد جديد، خاص بالفريق كرة القدم خلال الساعات المقبلة، تحت قيادة جون إدوارد، المدير الرياضي الجديد.

وأعلن نادي الزمالك، خلال الأيام الماضية، تعيين جون إدوارد، مديرا رياضيا، بصلاحيات كاملة، ومسؤولا عن ملف كرة القدم.

وأوضح مصدر مطلع، في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، أن نادي الزمالك، بصدد الإعلان عن بعض القرارات، التي تخص فريق الكرة، خلال الساعات القليلة المقبل.

وأضاف المصدر، أن أولى الملفات التي سيتم الإعلان عنها، عن طريق جون إدوارد، تعاقد النادي مع إحدى الشركات العالمية، لرعاية ملابس الفريق الأبيض بداية من الموسم المقبل، "شركة نايكي الأمريكية".

وأضاف، أن شركة الملابس العالمية، تم التعاقد معها، جاءت بواسطة جون إدوارد، ومعه محمد العاصي المدير التنفيذي لنادي ألميريا الإسباني، منذ فترة، وتم توقيع العقد من جانب هشام نصر، نائب رئيس النادي، على أن يتم الإعلان الرسمي خلال ساعات.

واختتم المصدر، أن الاتفاق بين الزمالك والشركة العالمية، ينص على حصول الأبيض على دفعة ملابس كاملة لمدة ثلاث سنوات، دون دفع أي مقابل مادي، بجانب الحصول على نسبة من المبيعات.