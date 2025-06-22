ناشيء فاركو يضع شروطة للانتقال إلى الأهلي - خاص

كتب - محمد القرش:

يسعى النادي الأهلي للتعاقد مع هشام صفي الدين لاعب فريق فاركو تحت 18 عاما خلال الفترة المقبلة.

وقال مصدر "لمصراوي" إن اللاعب أبدى ترحيبه بالانتقال إلى النادي الأهلي لكن مع وضع بعض الشروط.

وأوضح المصدر أن اللاعب صاحب الـ18 عاما أبلغ المارد الأحمر بتوقيع عقد مدته 3 سنوات فقط بدلا من 5، والمشاركة مع فريق 2005 أيضًا بدلا من 2007 فقط".

واختتم المصدر أن اللاعب ينتظر رد مسؤولي الأهلي على طلباته، حيث يفاضل بين عدد من العروض الأخرى التي وردته خلال الفترة الماضية.

يُذكر أن هشام صفي الدين، قضى فترة معايشة مع فريق 19 سنة بنادي ولفرهامبتون خلال شهر مايو الماضي.

اقرأ أيضًا:

"يلعب بعين واحدة".. لاعب سياتل ساوندرز يثير الجدل في كأس العالم للأندية

"واثقين من الفوز".. لاعب بورتو يعلق على مواجهة الأهلي في كأس العالم



