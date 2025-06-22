كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم للأندية

يوفنتوس

2 1
19:00

الوداد البيضاوي

كأس العالم للأندية

ريال مدريد

- -
22:00

باتشوكا

جميع المباريات

إعلان

ناشيء فاركو يضع شروطة للانتقال إلى الأهلي - خاص

07:00 م الأحد 22 يونيو 2025

هشام صفي الدين لاعب فاركو

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

يسعى النادي الأهلي للتعاقد مع هشام صفي الدين لاعب فريق فاركو تحت 18 عاما خلال الفترة المقبلة.

وقال مصدر "لمصراوي" إن اللاعب أبدى ترحيبه بالانتقال إلى النادي الأهلي لكن مع وضع بعض الشروط.

وأوضح المصدر أن اللاعب صاحب الـ18 عاما أبلغ المارد الأحمر بتوقيع عقد مدته 3 سنوات فقط بدلا من 5، والمشاركة مع فريق 2005 أيضًا بدلا من 2007 فقط".

واختتم المصدر أن اللاعب ينتظر رد مسؤولي الأهلي على طلباته، حيث يفاضل بين عدد من العروض الأخرى التي وردته خلال الفترة الماضية.

يُذكر أن هشام صفي الدين، قضى فترة معايشة مع فريق 19 سنة بنادي ولفرهامبتون خلال شهر مايو الماضي.

اقرأ أيضًا:

"يلعب بعين واحدة".. لاعب سياتل ساوندرز يثير الجدل في كأس العالم للأندية

"واثقين من الفوز".. لاعب بورتو يعلق على مواجهة الأهلي في كأس العالم

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي صفقات الأهلي ولفرهامبتون هشام صفي الدين الأهلي اليوم أخبار الأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

توفيق عكاشة يفجر مفاجأة: مصر ستحكم العالم.. ومجدي الجلاد يرد :"هو أنت مخاوي؟"