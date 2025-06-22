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بعد عودته من ولفرهامبتون.. الأهلي يكثف المفاوضات مع هذا اللاعب

06:28 م الأحد 22 يونيو 2025

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كتب - محمد القرش:

كثف النادي الأهلي مفاوضاته مع هشام صفي الدين لاعب فريق فاركو 18 عاما، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح مصدر في تصريحات خاصة "لمصراوي" أن النادي الأهلي تواصل مع هشام أثناء قضائه فترة معايشة مع نادي ولفرهامبتون الإنجليزي.

وأضاف المصدر أن المارد الأحمر كثف مفاوضاته بعد انتهاء اللاعب من فترة المعايشة بشهر مايو الماضي، والتي امتدت حتى 19 يوما مع فريق 19 سنة.

واختتم المصدر أن الأهلي يسعى لضم اللاعب صاحب الـ18 عاما من أجل تجهيزه قبل تصعيده للفريق الأول لكرة القدم.

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