كتب ـ مصطفى الجريتلي:

ينتظر فريق الأهلي مباراة حاسمة عند الرابعة من صباح يوم الثلاثاء المقبل الموافق 24 يونيو أمام نظيره البرتغالي بورتو في ختام منافسات النسخة الجارية من دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

الأهلي كان قد استهل مشواره بتعادل سلبي أمام نظيره إنتر ميامي الأمريكي في مباراة الافتتاح قبل الخسارة بثنائية نظيفة في الجولة الثانية على يد نظيره بالميراس البرازيلي ليضمن الحصول على مليون دولار إضافية لتعادله.

وتنص لوائح النسخة الجارية من بطولة كأس العالم للأندية على حصول النادي الذي يتعادل فريقه بالبطولة على مبلغ مليون دولار (مايفوق الـ 50 مليون جنيه مصري) فيما يحصد الفريق الفائز على مبلغ 2 مليون دولار.

وعلى الجانب الآخر كان فريق بورتو قد استهل مشواره بتعادل سلبي أمام نظيره بالميراس قبل الخسارة بهدفين مقابل هدف على يد نظيره إنتر ميامي.

وهي النتائج التي جعلت فريق الأهلي يتذيل جدول ترتيب مجموعته بكأس العالم للأندية برصيد نقطة وهو الرصيد ذاته الذي يمتلكه نادي بورتو البرتغالي صاحب المركز الثالث، فيما يتصدر فريق بالميراس جدول المجموعة برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن إنتر ميامي الوصيف.

ويحتاج الأهلي للفوز على نظيره بورتو بأكبر عدد من الأهداف ليصل إلى النقطة الرابعة على أمل نتيجة غير التعادل بمباراة إنتر ميامي وبالميراس بالجولة ذاتها ليضمن الصعود للدور التالي كوصيف للمجموعة.

وحال فوز الأهلي بمباراة بورتو سيحصد مبلغ 2 مليون دولار وإذ تأهل فسيحصل على مكافأة صعود إلى دور الـ 16 تبلغ 7.5 مليون دولار أي أن الفريق إذ حقق هدفه من مباراة بورتو وتأهل سيحصد 9.5 مليون دولار عقب المباراة التي ستعد الأغلى في تاريخ النادي.

وكان الأهلي قد حصد من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على مبلغ 9.5 مليون دولار نظير مشاركته في البطولة.

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