"كواليس نقل المقر".. وزير الرياضة يلتقي الأمين العام لـ كاف

لقاء وزير الرياضة مع الأمين العام للكاف

كتب- محمد خيري:

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، فيرون أومبا الأمين العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف وبحضور اللواء أحمد ناصر رئيس اتحاد الكونفدراليات الرياضية الأفريقية الأوكسا والدكتور مهندس أحمد فهمي مدير عام شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية .

وتناول اللقاء آخر المستجدات الخاصة بنقل المقر الجديد للاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالعاصمة الإدارية الجديدة والاطلاع علي ما تم من أعمال حيال هذا الأمر الهام للاتحاد الأفريقي"كاف" ولمصر دولة المقر للاتحاد الإفريقي لكرة القدم .

وأوضح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن دعم شركة العاصمة هو دعم كامل من الدولة المصرية لتنفيذ المقر الجديد للاتحاد الأفريقي لكرة القدم ونقله داخل العاصمة الإدارية الجديدة بموقع متميز للغاية وسيكون بعد الانتهاء من انشائه علامة مميزة وصرح رياضي عملاق.

وفي ختام اللقاء تم الاتفاق علي أن يكون اللقاء المقبل لأرض المقر الجديد للكاف بالعاصمة الإدارية الجديدة والذي يقع على مساحة 20 فدان.