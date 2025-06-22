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مش عارفين يفيدو فريقهم.. شادي محمد يفتح النار على منتقدي الأهلي في المونديال

04:47 م الأحد 22 يونيو 2025
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كتب- محمد خيري:

أكد شادي محمد نجم الأهلي السابق، أن الفوز على بورتو في المباراة المقبلة، هو الحل الوحيد لمصالحة جماهير الأهلي الحزينة من أداء الأهلي في المباراتين السابقتين.

وقال شادي محمد في تصريحات مع كريم رمزي عبر برنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: "الانتصار هو الحل الوحيد لمصالحة جماهير الأهلي أمام بورتو من أجل مصالحة جمهور الأهلي".

وأضاف: "اتعجب من انتقاد المنتمين للفرق المنافسة لأداء الأهلي في كأس العالم للأندية، لا بد من ينتقد الأهلي وأداءه في كأس العالم للأندية أن يفيد نفسه وفريقه أولا، وجمهور الأحمر حزين بسبب طموحاته العالية في لاعبيه".

وتابع: "كأس العالم للأندية بطولة كبيرة ومحفل عالمي، ومحمد هاني لاعب كبير، واتمنى ان يبدأ ديانج أمام بورتو لانه لاعب قوي وقادر على صناعة الفارق وسيعوض غياب مروان عطية أمام بورتو".

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الأهلي خبار الأهلي لنادي الأهلي ادي محمد
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