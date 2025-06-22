القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر عن مصير اللاعبين الأجانب بصفوف فريق الزمالك في ظل ما يتردد عن دخول مسؤولو القلعة البيضاء في مفاوضات مع أكثر من لاعب أجنبي لتعزيز صفوفهم لمنافسات الموسم الرياضي المقبل 2025/26.

ويضم الزمالك في قائمته كل من: المغربي صلاح مصدق ومواطنه محمود بنتايج بجانب الثلاثي التونسي حمزة المثلوثي، سيف الجزيري وأحمد الجفالي.

وأوضح المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأحد أن المحترف الوحيد الذي ضمن استمراره بصفوف الفريق هو الظهير الأيسر المغربي محمود بنتايج فيما لم يتم حسم مصير الآخرين سواء بالاستمرار أو الرحيل أو الخروج على سبيل الإعارة.

وأتم المصدر تصريحاته بالتنويه إلى أن هناك أربعة عوامل ستحسم مصير الأجانب الحاليين بصفوف الفريق وهي: احتياجات الفريق، قرارات المدير الفني الجديد وكذلك المدير الرياضي بجانب عدد الأجانب الذين سيتم التعاقد معهم بالانتقالات الصيفية.

وكان نادي الزمالك قد أعلن وقت سابق تعيين جون إدوارد مديرًا رياضيًا مع استمرار أعضاء لجنة التخطيط التي تضم أحمد حسام "ميدو"، حازم إمام وعمرو الجنايني كمستشارين لمجلس الإدارة، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

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