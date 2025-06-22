"انتقل للدوري السعودي".. مدير شؤون اللاعبين بالزمالك يعلن الرحيل

أعلن أحمد إبراهيم مدير شؤون اللاعبين بنادي الزمالك، رحيله عن القلعة البيضاء للعمل في الدوري السعودي.

ونشر إبراهيم صورًا مع وكيل اللاعبين حازم فتوح، اليوم الأحد عبر حساباته بمنصات التواصل الاجتماعي، مُذيلاً إياها بتعليق:"أرجو من الله التوفيق في خطواتي العملية المقبلة كمنسق لتطوير الأعمال بنادي الاتفاق السعودي وأنا فخور بفترة عملي السابقة مع نادي الزمالك وأتمنى لهم التوفيق فيما هو قادم".

وأتم مدير شؤون اللاعبين تصريحاته بقوله:"شكرًا أستاذ حازم فتوح وشكرًا لإدارة نادي الاتفاق السعودي على ثقتكم الكبيرة".

وكان فريق الاتفاق قد أنهى الموسم الماضي من الدوري السعودي في المركز السابع بجدول الترتيب برصيد 50 نقطة.

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