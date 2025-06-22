"أول صورة".. ناصر منسي يستمتع بشهر العسل بهذه الطريقة

كتب- محمد خيري:

يقضي ناصر منسي لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، إجازة شهر العسل في الفترة الحالية، بأحد الأماكن السياحية.

ونشر ناصر منسي صورة مع زوجته عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي، وهو يستجم على البحر، في الظهور الأول منذ الزفاف.

وكان ناصر منسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، احتفل بزفافه مساء الثلاثاء الماضي، بمسقط رأسه في محافظة الشرقية.

وحرص بعض نجوم الزمالك على حضور حفل زفاف ناصر منسي، مثل محمود حمدي الونش، محمد شحاتة، محمد صبحي، إضافة إلى لاعب الفريق المعتزل محمد عبد الشافي.

واستغل ناصر منسي فترة الراحة التي حصل على الزمالك بعد نهاية الموسم السابق، للاحتفال بزيجته، وأقام "حنته" يوم الأحد الماضي، قبل أن يقيم حفل الزفاف في أحد القاعات بالزقازيق.