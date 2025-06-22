بينهم محمد صلاح.. مجموع لاعبي كرة القدم في امتحانات الثانوية العامة

لا صوت يعلو خلال الفترة الجارية على صوت امتحانات المرحلة الثانوية (الدور الأول) التي انطلقت في مصر خلال الأيام الماضية.

وقد يعتقد البعض أن انشغال بعض اللاعبين ببناء مسيرتهم الكروية جعلهم يبتعدون عن الدراسة أو عدم استكمالها.

ولكن هناك نجوم تفوقوا بامتحانات الثانوية العامة وآخرون لا؛ إذ حصد النجم المصري بصفوف ليفربول محمد صلاح على مجموعة 52.85% في نتيجة الثانوية الفنية، بينما حصل نجم الأهلي الحالي محمود حسن "تريزيجيه" على مجموع وصل إلى 55%، في الثانوية العامة.

رمضان صبحي نجم نادي بيراميدز لم يختلف كثيرًا فقد حصل على مجموعة 65%، ليتساوى مع المجموعة الذي حصل عليه أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي السابق 65%، فيما حصد أحمد حسام "ميدو" نجم الزمالك السابق على مجموع 64%.

حازم إمام، نجم الزمالك السابق، كان قد حصل على مجموعة 75% في الثانوية العامة،بينما حصل محمد أبو تريكة نجم الأهلي السابق على 80.6% بالمرحلة الثانية فيما حصل رفيقه بالأهلي سابقًا وائل جمعة على 84% ليدرس بكلية الآداب.

وحصل حارس مرمى بيراميدز شريف إكرامي على مجموع 98% ليلتحق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وهو المجموعة ذاته الذي حصل عليه عمرو بركات لاعب الأهلي السابق بالثانوية العامة والتحق بكلية الهندسة كما حصل لاعب بروكسي الحالي محمود عزت على 98.5% والتحق بكلية الصيدلة.

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