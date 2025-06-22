كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم للأندية

ريفر بليت

0 0
04:00

مونتيري

كأس العالم للأندية

يوفنتوس

- -
19:00

الوداد البيضاوي

كأس العالم للأندية

فلومينينسي

4 2
01:00

أولسان هيونداي

جميع المباريات

إعلان

بينهم محمد صلاح.. مجموع لاعبي كرة القدم في امتحانات الثانوية العامة

02:45 م الأحد 22 يونيو 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    حازم امام
  • عرض 10 صورة
    محمد أبو تريكة
  • عرض 10 صورة
    وائل جمعة
  • عرض 10 صورة
    شريف إكرامي
  • عرض 10 صورة
    رمضان صبحي
  • عرض 10 صورة
    الأهلي يضم محمود حسن تريزيجيه (6)
  • عرض 10 صورة
    عمرو بركات لاعب الأهلي
  • عرض 10 صورة
    أحمد شوبير
  • عرض 10 صورة
    محمود عزت
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

لا صوت يعلو خلال الفترة الجارية على صوت امتحانات المرحلة الثانوية (الدور الأول) التي انطلقت في مصر خلال الأيام الماضية.

وقد يعتقد البعض أن انشغال بعض اللاعبين ببناء مسيرتهم الكروية جعلهم يبتعدون عن الدراسة أو عدم استكمالها.

ولكن هناك نجوم تفوقوا بامتحانات الثانوية العامة وآخرون لا؛ إذ حصد النجم المصري بصفوف ليفربول محمد صلاح على مجموعة 52.85% في نتيجة الثانوية الفنية، بينما حصل نجم الأهلي الحالي محمود حسن "تريزيجيه" على مجموع وصل إلى 55%، في الثانوية العامة.

رمضان صبحي نجم نادي بيراميدز لم يختلف كثيرًا فقد حصل على مجموعة 65%، ليتساوى مع المجموعة الذي حصل عليه أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي السابق 65%، فيما حصد أحمد حسام "ميدو" نجم الزمالك السابق على مجموع 64%.

حازم إمام، نجم الزمالك السابق، كان قد حصل على مجموعة 75% في الثانوية العامة،بينما حصل محمد أبو تريكة نجم الأهلي السابق على 80.6% بالمرحلة الثانية فيما حصل رفيقه بالأهلي سابقًا وائل جمعة على 84% ليدرس بكلية الآداب.

وحصل حارس مرمى بيراميدز شريف إكرامي على مجموع 98% ليلتحق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وهو المجموعة ذاته الذي حصل عليه عمرو بركات لاعب الأهلي السابق بالثانوية العامة والتحق بكلية الهندسة كما حصل لاعب بروكسي الحالي محمود عزت على 98.5% والتحق بكلية الصيدلة.

اقرأ أيضًا:

"استبدله بأخيه".. قصة شقيقان إنتر اللذان ظهرا في الفوز القاتل أمام أوراوا الياباني

"وقعت للزمالك والأهلي تحدث معي".. نجم غزل المحلة يكشف مفاوضات القطبين معه

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الثانوية العامة مجموع لاعبي كرة القدم بالثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

المراجعة الخامسة لصندوق النقد.. توجيهات رئاسية بشأن الاقتصاد المصري
ساويرس يتوقع ارتفاع سعر الذهب لـ 5 آلاف دولار للأوقية في هذا الموعد
هل يتسبب القصف الأمريكي لـ"فوردو" في تسرب إشعاعي؟ وما نطاقه المحتمل؟
أمريكا تدخل على خط المواجهة.. ترامب يُعلن ضرب 3 منشآت نووية في إيران (تغطية خاصة)