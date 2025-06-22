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"المجلس هو المتحكم".. العدل يفجر مفاجأة بشأن رحيل ميدو عن الزمالك

01:51 م الأحد 22 يونيو 2025
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    أحمد حسام ميدو مع توتنهام
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    أحمد حسام ميدو
  • عرض 7 صورة
    أحمد حسام ميدو
  • عرض 7 صورة
    أحمد حسام ميدو
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    أحمد حسام ميدو
  • عرض 7 صورة
    أحمد حسام ميدو
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كتب- محمد خيري:

أكد جمال العدل، عضو لجنة الاستثمار وتنمية الموارد بنادي الزمالك، أن تواجد جون إدوارد بداية هيكلة لقطاع كرة القدم بالقلعة البيضاء.

وقال العدل في تصريحات تلفزيونية: "تعيين جون إدوارد مدير رياضي خطوة على الطريق الصحيح، ولجنة التخطيط دورها استشاري مثلها مثل لجنة الاستثمار والمجلس هو المتحكم في أمور النادي".

وأضاف: "ميدو لم يرحل عن نادي الزمالك وكان له دور مهم جدا لهيكلة قطاع كرة القدم، ولا توجد خلافات على الإطلاق داخل القلعة البيضاء وكابتن حسين لبيب هو رئيس كل اللجان بما فيها التخطيط والاستثمار".

وأوضح: "الزمالك دائما وأبدا مدرسة الفن والهندسة والفريق يحتاج إلى التدعيم بشكل جيد استعدادا للفترة المقبلة".

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