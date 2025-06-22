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الإعلان خلال ساعات.. الزمالك ينهي اتفاق جديد

01:34 م الأحد 22 يونيو 2025
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كتب- محمد خيري:

أكد الإعلامي جمال الغندور، أن نادي الزمالك أنهى اتفاقه مع شركة ملابس جديدة، استعدادا للموسم المقبل.

وأوضح "الغندور" خلال برنامجه ستاد المحور، أن مجلس إدارة نادي الزمالك أنهى اتفاقه مع شركة ملابس جديدة ترعى الفريق في الموسم الكروي الجديد.

وأضاف المصدر، أن الإعلان الرسمي عن التعاقد سيكون خلال الساعات القليلة المقبلة، بالتزامن مع تعيين جون إدوارد، مديرا رياضيا للنادي.

الزمالك يمنح جون إدوارد صلاحيات كاملة

أولاً: تعيين جون إدوارد مديراً رياضياً لقطاع كرة القدم في النادي، على أن يكون مسؤولاً عن إدارة ملف الفريق الأول لكرة القدم.

ثانياً: منح جون إدوارد كافة الصلاحيات لإدارة قطاع كرة القدم في النادي، والتعامل مع مختلف ملفات كرة القدم، وسط رغبة كبيرة في الاستفادة من قدراته لتحقيق الأهداف المطلوبة، وبما يلبي طموحات جماهير الزمالك.

ثالثاً: التأكيد على أن أي أخبار رسمية تخص قطاع كرة القدم في النادي، بما فيها الفريق الأول، ستكون على لسان المدير الرياضي للزمالك أو المتحدث الرسمي للنادي فقط، مع التنبيه بأن مجلس الإدارة لن يقف صامتاً أمام أي محاولات للزج بالزمالك كطرف في صناعة أكاذيب هدفها بث الفرقة والانقسام بين صفوف الجماهير.

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