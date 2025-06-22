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"منتصف الليل".. تفاصيل المران الأخير للأهلي قبل مباراة بورتو في كأس العالم للأندية

01:30 م الأحد 22 يونيو 2025
  • عرض 19 صورة
  • عرض 19 صورة
    مران الأهلي الجماعي
  • عرض 19 صورة
    مران الأهلي الجماعي
  • عرض 19 صورة
    مران الأهلي الجماعي
  • عرض 19 صورة
    مران الأهلي الجماعي
  • عرض 19 صورة
    مران الأهلي الجماعي
  • عرض 19 صورة
    مران الأهلي الجماعي
  • عرض 19 صورة
    مران الأهلي الجماعي
  • عرض 19 صورة
    مران الأهلي الجماعي
  • عرض 19 صورة
    مران الأهلي الجماعي
  • عرض 19 صورة
    مران الأهلي الجماعي
  • عرض 19 صورة
    مران الأهلي الجماعي
  • عرض 19 صورة
    مران الأهلي الجماعي
  • عرض 19 صورة
    مران الأهلي الجماعي
  • عرض 19 صورة
    مران الأهلي الجماعي
  • عرض 19 صورة
    مران الأهلي الجماعي
  • عرض 19 صورة
    مران الأهلي الجماعي
  • عرض 19 صورة
    مران الأهلي الجماعي
  • عرض 19 صورة
    مران الأهلي الجماعي
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف النادي الأهلي عن تفاصيل المران الختامي لفريقه تحضيرًا لمواجهة نظيره بورتو البرتغالي وكذلك موعد المؤتمر الصحفي للمدير الفني خوسيه ريبيرو.

موعد مباراة الأهلي وبورتو في كأس العالم للأندية

ومن المقرر أن يلتقي فريق الأهلي نظيره بورتو عند الرابعة من صباح يوم الثلاثاء 24 يونيو ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس العالم للأندية2025.

وسيخوض الأهلي مرانه عند الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت القاهرة ـ الخامسة عصر اليوم الأحد بتوقيت أمريكا ـ على أن يكون مفتوحًا أمام وسائل الإعلام لمدة 15 دقيقة.

ويحضر المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو عند 9.45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة المؤتمر الصحفي على ملعب ميتلايف الذي يحتضن المباراة.

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية

ويتذيل الأهلي قبل المباراة جدول ترتيب المجموعة برصيد نقطة بفارق الأهداف عن نظيره بورتو صاحب المركز الثالث بالرصيد ذاته، فيما يتصدر فريق بالميراس البرازيلي جدول المجموعة برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن إنتر ميامي الوصيف.

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موعد مباراة الأهلي وبورتو كأس العالم للأندية مباريات كأس العالم للأندية ترتيب مجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية الأهلي
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