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"فارق في مستقبل الأبيض".. نجم الزمالك السابق يطلق تصريحات قوية بعد تعيين جون

12:31 م الأحد 22 يونيو 2025

نادي الزمالك

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كتب- محمد خيري:

أكد أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، أن جون إدوارد من العناصر المهمة في كرة القدم داخل مصر خلال السنوات الأخيرة.

وقال يونس في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة نادي الزمالك: "يجب توفير المناخ المناسب لجون إدوارد لكي ينجح مع نادي الزمالك ويجب التفكير بشكل جيد لتدعيم الفريق بصفقات قوية وبناء فريق قادر على حصد البطولات في الموسم المقبل".

وأضاف: "الموسم المقبل لا يتحمل أى خطأ في الإعداد الجيد للفريق، ومنصب المدير الرياضي مهم للغاية ويجب أن يتكاتف الجميع داخل نادي الزمالك من أجل مصلحة الفريق".

وأوضح: "وجود مدير رياضي خطوة في طريق الهيكلة بالزمالك، وتعيين جون إدوارد كان مهم للغاية للتخطيط للفريق".

وتابع: "يجب التعاقد مع مدير فني أجنبي صاحب خبرات بالكرة الأفريقية والعربية والوقت أصبح ضيق للغاية، والفريق يحتاج إلى التعاقد مع لاعبين سوبر، والموسم المقبل فارق في تاريخ مستقبل نادي الزمالك".

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