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"اشتروا هدوم وكوتشيات".. رسالة قوية من شوبير على خروج لاعبي الأهلي من المعسكر

11:58 ص الأحد 22 يونيو 2025
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كتب- محمد خيري:

وجه الإعلامي أحمد شوبير، رسالة قوية، بشأن خروج لاعبي الأهلي من المعسكر أمس للترفيه في أحد المولات بالولايات المتحدة الأمريكية، قبل مواجهة بورتو.

ويستعد الأهلي لمواجهة بورتو البرتغالي في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية، ويحتاج للفوز والانتظار لنتيجة المباراة الأخرى من أجل التأهل.

وقال أحمد شوبير، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الأهلي: "أنا قابلت لعيبة كتير مش قادر اقولكم كم الحزن اللي هما فيه".

أضاف: "يا جماعه اللاعيبة خرجت اشترت هدوم وكوتشيات ورجعت تاني الفندق، اللاعيبة يا جماعة بينزلوا من الغرف بس على الأكل أو الاجتماعات والتمرين

أكمل: "من الحاجات اللي استغربتلها، الحملة الغريبة بسبب ان لعيبة الاهلي خرجوا اتفسحوا شوية"

واختتم تصريحاته: "امبارح الفرقة اتمرنت تمرين قوي جدًا، وريبيرو قال اللاعيبة مضغوطة جدًا من ساعة ما جت ولازم يخرجوا شوية عشان الشد العصبي والحزن اللي هما فيه ده".

وخسر النادي الأهلي مباراة بالميراس بثنائية نظيفة، والتي جمعتهما مساء الخميس، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

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