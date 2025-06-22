كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف نجم خط الدفاع بصفوف غزل المحلة، عمرو الجزار، عن طبيعة مفاوضات ناديي الأهلي والزمالك معه وناديه لضمه.

وقال الجزار، في تصريحات لقناة النهار مساء يوم أمس السبت، إن الزمالك فاوضه لينضم لصفوفه بعد أول موسم ظهر به مع غزل المحلة في دوري المحترفين، مضيفًا:"وقعت للزمالك في منزل حسين السيد بنهاية الموسم".

وتابع صاحب الـ23 عاماً:"البعض تحدث معي عن انتهاء الصفقة وأنني سأتواجد مع الزمالك في السوبر الأفريقي ولكن المفاوضات توقفت بشكل مفاجيء بعد ذلك وأي لاعب يتمنى الانضمام لصفوف الزمالك ولكن تريكيزي كان على أن أستمر بالأداء ذاته مع غزل المحلة في الدوري".

وأردف:"خلال الموسم الماضي كان هناك أكثر من نادِ يرغب في ضمي منهم النادي الأهلي فتحدث معي عضو لجنة (الاسكاوتنج) بالنادي أسامة هلال وأخبرني أنني من ضمن الخيارات المتاحة وأكد له أن أي لاعب يتمنى الانضمام للأهلي ولكني أركز مع فريقي والأمور مع وكيلي".

وأتم اللاعب تصريحاته بالتنويه إلى أنه تم تحديد جلسة لتوقيع عقوده مع الأهلي ولكن الأمور لم تكتمل:"كنت أتمنى التواجد مع الفريق في كأس العالم للأندية ولكن ربما لم أكن لأظهر بصورة جيدة مع الأهلي".

وشارك الجزار مع غزل المحلة خلال الموسم الماضي بـ 28 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع هدفًا خلال 2580 دقيقة لعب.

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