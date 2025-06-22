"الثانية".. صفقة جديدة للأهلي (صور وفيديو)

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن النادي الأهلي إتمام مجلس إدارته إجراءات التعاقد مع لاعبة كرة القدم إيمان حسن؛ استعدادًا لقادم المنافسات بالموسم المقبل.

وأوضح شادي محمد، عبر تصريحات رسمية له اليوم الأحد، أن اللاعبة وقعت على عقود انضمامها للفريق لمدة موسمين، وتم الانتهاء من كافة ‏الإجراءات الخاصة بقيدها في قائمة الفريق للموسم الجديد.

وكانت إيمان حسن قد ارتدت قميص نادي أبها السعودي في الموسم الماضي كما كان لها تجربة أخرى بالسعودية مع نادي الهلال.

وتعدت إيمان حسن الصفقة الثانية لفريق السيدات بالنادي الأهلي بعد التعاقد مع اللاعبة سارة خالد.

يذكر أن فريق الأهلي قد حقق لقب كأس مصر للسيدات الموسم الماضي 2024/25 بعدما فاز على نظيره وادي دجلة.