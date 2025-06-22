كأس العالم للأندية 2025

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الهلال والريال.. كيف تشاهد مباريات اليوم في كأس العالم للأندية؟

11:20 ص الأحد 22 يونيو 2025
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    هدف ريال مدريد الأول في مرمى الهلال (1)
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    مباراة الهلال وريال مدريد (1)
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    تعليق الجمهور السعودي على تعادل ريال مدريد والهلال
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كتب- محمد خيري:

تستكمل اليوم الأحد مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تقام حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وينطلق اليوم التاسع من دور المجموعات لمونديال الأندية خلال ساعات، بإقامة مباراة الوداد المغربي أمام اليوفنتوس الإيطالي، وبعدها بساعات، يلتقي الهلال السعودي أمام سالزبورج النمساوي.

مباريات اليوم في كأس العالم للأندية 2025

الوداد المغربي × اليوفنتوس الإيطالي - 7 مساء.

ريال مدريد × باتشوكا المكسيكي - 10 مساء.

الهلال السعودي × سالزبورج النمساوي - 1 صباحا (الإثنين).

العين الإماراتي × مانشستر سيتي الإنجليزي - 4 صباحا (الإثنين).

كيفية مشاهدة مباريات كأس العالم للأندية اليوم؟

وتجدر الإشارة إلى حصول مجموعة "إم بي سي" على حقوق بث مباريات المجموعة الثامنة، التي تضم الهلال السعودي، وريال مدريد وسالزبورج وباتشوكا، وذلك عبر قنوات "إم بي سي مصر" 2، و"إم بي سي أكشن".

وبهذا يمكن مشاهدة مباراتي الهلال السعودي وسالزبورج ورسال مدريد أمام باتشوكا المكسيكي عبر القناتين المفتوحتين.

تردد قناة إم سي مصر 2 (11824 - عمودي - 27501).

تردد قناة إم سي أكشن (11471 - عمودي - 27501).

كيفية مشاهدة باقي المباريات؟

وفي المقابل، جميع مباريات كأس العالم للأندية متاحة للمشاهدة مجانا عبر منصة "DAZN"، لكن بجودة أقل نسبيا، بينما إذا أردت مشاهدة المباريات بأعلى جودة ممكنة، فذلك يكون من خلال اشتراك مدفوع.

وعلى من يرغب متابعة مباريات بطولة كأس العالم للأندية عبر شبكة "DAZN" سواء عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق الخاص بالشبكة عبر الهواتف، فيمكنه زيارة الموقع أو تنزيل التطبيق وتسجيل الدخول عن طريق حسابك عبر "جوجل" أو "فيسبوك".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

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