كتب- محمد خيري:

أبدى محسن صالح نجم الأهلي السابق، غضبه من قدرات الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق الأحمر، بعد خوضه مباراتين مع القلعة الحمراء في بطولة كأس العالم للأندية.

وقال "صالح" خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة "إم بي سي مصر 1": "أنا لما اتسألت قولت رأيي قبل كده .. مكنتش حابب نستعين بمدرب من أفريقيا لأن أندية أفريقيا بتجيب مدربين ليفل 6 أو ليفل 5".

أضاف: "أنا كنت عايز للأهلي مدرب ليفل 3 أو 2 كمان يكون عنده سي في قوي وبطولات واسم كبير يا جماعة، بس طالما كابتن الخطيب ولجنة الكرة اجتمعت وناقشت وقررت يبقى أكيد ناقشوا وأكيد عرفوا ونتمنى التوفيق".

وأكمل: "أنا عايز احسن مدرب للأهلي.. ليه تجيب مدرب معندوش سي في ولا تاريخ.. ليه تجيب واحد كل تصريحاته إنه في حلم ومذهول أنه في الأهلي".

وتابع: "أنا قولت معاك قبل كده تعبير الوش.. عضلات الوش لغة عالمية صادقة، أنت لما تبص في وجه إنسان تعرف على طول لغته، تعرف هو زعلان ولا غضبان ولا متوتر ولا خايف.. لا الراجل فيه حاجه مش مظبوطة".

واختتم تصريحاته: "لاعب الكرة يحتاج أو يستمد قوته من تعبيرات المدرب... انا مش شايف ليه أي إيجابيات وهو واقف على الخط برا".

جدير بالذكر، أن النادي الأهلي، اقترب بشدة من مغادرة بطولة كأس العالم للأندية، بعد الخسارة في المباراة الماضية، من بالميراس البرازيلي، والتعادل قبلها مع إنتر ميامي الأميركي سلبيا، ويواجه بورتو فجر بعد غدا الثلاثاء.