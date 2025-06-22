بيان رسمي من حسام حسن بخصوص أزمة زوجته

كتب - نهى خورشيد

أصدر الكابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بياناً رسمياً عبر محاميه يوضح فيه حقيقة ما تم تداوله خلال الساعات الأخيرة بشأن أزمته مع زوجته.

وأكد البيان أن مدرب الفراعنة لم يتقدم بأي بلاغ ضد أي شخص، وأن الفيلا المشار إليها مؤجرة منذ فترة طويلة، بموجب عقد إيجار ساري منذ شهر مارس الماضي ولمدة عام.

وأوضح البيان أن الخلاف وقع بين زوجة الكابتن حسام والمستأجر الحالي للعقار، بعد محاولة من زوجته لاسترداد الفيلا بالقوة، وهو ما قوبل برفض المستأجر، الذي لجأ إلى الشرطة وحرر محضراً رسمياً.

وأشار محامي العميد إلى أن الخلاف قانوني بين المستأجر وزوجة موكله فقط، وأن الكابتن حسام لا علاقة له بالأمر، إذ كان يتواجد بمنزله في القاهرة وقت وقوع الأزمة.

وطالب المحامي في ختام البيان وسائل الإعلام بتحري الدقة، مشيراً أن العميد بصدد اتخاذ إجراءات قانونية ضد بعض المواقع والصحف التي نشرت اخباراً غير صحيحة.